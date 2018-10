mif, Novinky

V porovnání s loňským rokem představuje cifra 21 miliard nárůst o 250 procent, jak upozornila americká společnost CipherTrace, která se specializuje na kybernetickou bezpečnost.

Právě na operace hackerů v uplynulých měsících se výzkumníci soustředili a jejich aktivity monitorovali. Jen těžko představitelnou sumu si vydělali především díky tomu, že se jim podařilo několikrát proniknout do nejrůznějších burzovních systémů a dalších internetových platforem, kde se dají virtuální mince pořídit.

Nejčastěji podle CipherTracu ukradli při jednom nájezdu kyberměny v hodnotě 20 až 60 miliónů dolarů. Jen ve třetím čtvrtletí letošního roku škody dosáhly hodnoty 173 miliónů dolarů, tedy více než 3,8 miliardy korun.

Škody jsou ještě vyšší

Výzkumníci navíc upozornili na to, že s ohledem na anonymitu virtuálních měn se jim s největší pravděpodobností nepodařilo zachytit všechny krádeže hackerů. Celkové škody budou tedy nejspíše ještě citelně vyšší.

„Máme informace o krádeži virtuálních mincí v hodnotě 60 miliónů dolarů (1,3 miliardy korun). Nikdo to ale nenahlásil, a tak to nemůžeme do celkové cifry škod započítat,“ prohlásil generální ředitel CipherTrace Dave Jevans.

Ten zároveň upozornil, že kyberměny slouží velmi často k praní špinavých peněz. „Nikoliv krok, ale několik dlouhých mil jsou regulátoři pozadu proti kybernetickému podsvětí. Existuje pouze pár zemí, které skutečně uplatňují silné zákony proti praní špinavých peněz prostřednictvím virtuálních mincí,“ konstatoval Jevans.