Hromadnou žalobu podala organizace Google You Owe Us (Google, dlužíš nám) založená ochráncem práv spotřebitelů Richardem Lloydem. Týkala se způsobu, jakým Google využívá cookies čili datové soubory uložené v počítači uživatele. Podle žalující strany Google od června 2011 do února 2012 umístil na zařízení uživatelů s prohlížečem Safari cookies pro sledování reklam, které jsou ve výchozím nastavení blokovány.

Problém se mimo jiných zařízení dotýkal i telefonů iPhone a podle odhadu organizace byla neoprávněně sbírána data 4,4 miliónu jejich majitelů. Každému z nich měl Google vyplatit odškodné v řádu stovek liber.

Soudce Mark Warby konstatoval, že postup firmy byl "bezpochyby špatný" a že porušila pravidla. Nedospěl ale k závěru, že by někdo ze žalujících utrpěl v důsledku jednání Googlu jakoukoli újmu, za níž by mu náležela náhrada. V odůvodnění dále napsal, že hlavní zisk by z vyplaceného odškodného měli členové žalující organizace a právníci.

Lloyd oznámil, že bude hledat možnosti, jak se proti rozhodnutí soudu odvolat. "Toto rozhodnutí je velkým zklamáním a v podstatě nedává miliónům lidí žádný praktický způsob, jak se domoci náhrady za zneužití svých osobních údajů," uvedl podle agentury Reuters Lloyd.