Samsung ohlásil rekordní zisk. Daří se hlavně divizi čipů a datových center

Provozní zisk jihokorejského výrobce elektroniky Samsung Electronics Co. Ltd. ve třetím čtvrtletí stoupl podle předběžných údajů o 20,4 procenta na rekordních 17,5 biliónu wonů (346,8 miliardy Kč). K růstu přispívá hlavně rozvoj datových center, který zvyšuje poptávku po čipech. Uvedla to firma, která je největším výrobcem paměťových čipů a chytrých telefonů na světě, ve svém prohlášení.