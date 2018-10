Dlouhé hledění do obrazovek má podle vědců negativní vliv na děti

Tráví-li děti před obrazovkami počítačů, televizí, tabletů nebo telefonů déle než dvě hodiny denně, snižují se jejich kognitivní schopnosti. Stojí to ve studii, kterou tento týden zveřejnil britský časopis The Lancet. Výsledky svého výzkumu ohlásili kanadští vědci, kteří srovnali pozorování 4520 dětí ve věku osm až jedenáct let z 20 míst v USA.