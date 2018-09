Internet v mobilu je pro drtivou většinu dětí v Česku samozřejmost

Mobilní telefony používá k připojení na internet 97 procent dětí, přitom v roce 2010 šlo pouze o 37 procent. Zhruba čtvrtina tráví na internetu více než čtyři hodiny denně. Vyplývá to ze studie EU Kids Online – the Czech Republic 2018, do které se na přelomu roku zapojilo více než 2600 dětí ve věku devět až šestnáct let.