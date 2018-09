mif, Novinky

20:46 – „Posunuli jsme hranice. Nové iPhony XS, XS Max a XR jsou tím nejlepším, co jsme kdy vyrobili,“ ukončil slavnostní akci šéf Applu Tim Cook.

Původně se spekulovalo o tom, že na akci budou k vidění také nové tablety iPad a řada dalších zařízení, což se ale nakonec nepotvrdilo.

20:41 – Všechny nové iPhony se začnou prodávat 28. září, a to i v České republice.

IPhone XR

FOTO: Stephen Lam, Reuters

Oba nové iPhony vedle sebe

FOTO: Stephen Lam, Reuters

20:35 – Po stránce výkonu by měl být iPhone XR stejně výkonný jako další dva jablečné smartphony, které si odbyly premiéru na slavnostní akci. Bude totiž vybaven stejným procesorem. Horší však bude odolnost, k dispozici bude pouze standard IP67, pod vodou tedy přístroj bude schopný pracovat až do hloubky jednoho metru.

20:32 – Přestože je novinka s písmenky XR v názvu vybavena pouze jedním hlavním fotoaparátem, měla by stále dosahovat velmi dobrých fotografických výsledků. Pracovat stejně jako u modelů XS a XS Max půjde s bokehem, tedy s rozmazáním pozadí.

20:30 – Na rozdíl od prvních dvou novinek přijde iPhone XR na pulty obchodů v nových barevných odstínech. Pod sklem na zadní straně se budou pyšnit barvy černá, žlutá, červená a modrá. Postranní rám bude z hliníkové slitiny.

20:28 – Nový iPhone XR má 6,1palcový displej, půjde tedy o ideální volbu pro uživatele, pro které bude klasický iPhone XS příliš malý a verze XS Max zase moc velká.

Další nový iPhone! Jmenuje se XR



20:26 – Třetí iPhone na scéně! Další novinka večera se jmenuje iPhone XR.

Apple iPhone XR

FOTO: Stephen Lam, Reuters

20:22 – Nové iPhony nabídnou také vůbec poprvé podporu pro dvě SIM karty, ale je nutné podotknout, že jedna z nich musí být virtuální. Najednou je totiž možné použít jednu eSIM a dále pak klasickou SIM. Na čínském trhu nicméně bude iPhone XS Max nabízen i s dvěma plnohodnotnými sloty pro klasické SIM karty, a tak je otázkou, zda se nakonec tato novinka nedostane například i do Evropy.

20:20 – Navzdory veškerým vylepšením by měla výdrž baterie stoupnout v případě modelu XS o půl hodiny proti předchůdci, a u modelu XS Max dokonce až o hodinu a půl.

Parametry fotoaparátů u nových iPhonů.

FOTO: Stephen Lam, Reuters

20:12 – Vylepšení se dočkaly také fotoaparáty, u obou novinek jsou momentky pořizovány ve spolupráci se systémem umělé inteligence. Díky tomu dovede jablečný smartphone například sám poznat, že fotí v protisvětle a složit snímek z několika expozic tak, aby vypadal co možná nejlépe a bylo v něm co nejvíce detailů.

Na zadní straně je umístěna duální optika, přičemž každý senzor má rozlišení 12 megapixelů. Podle výrobce jsou fotoaparáty až dvakrát rychlejší než u předchůdce, díky tomu a díky skládání jednotlivých expozic umělou inteligencí by tak nemělo již docházet k rozmazání rychle se pohybujících objektů.

Hrát si je u fotoaparátu možné také s hloubkou ostrosti, podle zástupců podniku je tak možné dosáhnout podobného bokehu (rozmazaného pozadí) jako u profesionálních digitálních zrcadlovek. Na reálné testy si ale budeme muset samozřejmě ještě počkat.

Nový iPhone XS

FOTO: Stephen Lam, Reuters

Dostatek výkonu má novinka i na hraní nejnovějších her.

FOTO: Stephen Lam, Reuters

20:06 – IPhony XS dostanou podporu pro strojové učení v reálném čase. To v praxi bude využito například pro nejrůznější hry v rozšířené realitě. „Hledáček kamery se promění v okno plné informací, které uvidíte na svém displeji,“ prohlásili zástupci Applu.

V praxi by to mělo fungovat velmi jednoduše. Namíříte fotoaparát například na desku stolu a na displeji telefonu budete vidět virtuální předměty, které na ní budou ležet. Hrát tímto způsobem bude možné nejrůznější hry, a to i ve více lidech, jak zástupci podniku demonstrovali na slavnostní akci.

20:01 – Čtečku otisků prstů byste na nových iPhonech hledali marně. Místo ní Apple zapracoval na technologii Face ID, odemykání smartphonu pomocí skenu obličeje by tak nyní mělo být rychlejší a přesnější.

V těchto barvách se budou nové smartphony nabízet.

FOTO: Stephen Lam, Reuters

19:52 – Oba nové iPhony designově vychází z loňské desítky. Mají tedy takřka bezrámečkový displej, který zabírá co možná největší část čelní strany. Pouze v horní části je dotykový panel vyříznutý, aby bylo kam umístit čelní kameru a další senzory.

19:45 – Oba nové jablečné smartphony nabídnou vyšší odolnost než předchůdce, konkrétně splňují certifikaci IP68. V tomto případě to znamená, že mohou být ponořeny pod vodou až dva metry po dobu 30 minut.

Nové jablečné smartphony nabídnou vyšší odolnost proti vodě.

FOTO: Stephen Lam, Reuters

Nový jablečný smartphone se jmenuje iPhone XS



19:39 – Nový iPhone se jmenuje iPhone XS, na trh přijde ve dvou verzích. Lišit se budou od sebe především rozměry. Základní model se jmenuje prostě iPhone XS a nabídne 5,8palcový displej, větší provedení nese název iPhone XS Max a má 6,5palcovou úhlopříčku.

Přivítejte iPhone XS, nového zástupce jablečných smartphonů.

FOTO: Stephen Lam, Reuters

Nové iPhony řady XS

FOTO: Apple

19:38 – Na jablečné smartphony pěla hlava amerického počítačového gigantu samou chválu. „IPhone je nejprodávanějším smartphonem na světě. A co víc, lidé ho milují. Podle našich statistik je se svým iPhonem spokojeno 98 % uživatelů,“ neskrýval nadšení Cook.

19:36 – „Přišel čas mluvit o iPhonech,“ prohlásil šéf Applu Tim Cook před zaplněným sálem a vysloužil si potlesk všech přítomných v sále.

Video

Apple Watch Series 4

Zdroj: archív výrobce

19:30 – Navzdory většímu displeji a vyššímu výkonu by baterie měla vydržet stejně jako předchůdce 18 hodin na jedno nabití. I při velmi svižném pracovním tempu by se tak uživatelé měli obejít bez nabíječky minimálně celý jeden den.

19:21 – Apple Watch jako první chytré hodinky na světě obsahují zabudovaný elektrokardiogram, dovedou tedy měřit díky citlivým elektrodám EKG. A to za pouhých 30 sekund.

19:18 – Hodinky používají tzv. next-gen akcelometr a gyroskop, díky čemuž dovedou bezpečně identifikovat pád. Na to budou podle zástupců Applu navázány další aplikace, aby mohly přivolat v případě potřeby pomoc. Hodí se to pro sportovce, seniory a samozřejmě celou řadu dalších uživatelů.

Apple Watch Series 4

FOTO: Stephen Lam, Reuters

19:14 – Podle zástupců Applu byly nové hodinky zcela přepracovány. Mají o 30 % větší displej, díky čemuž se na ně vejde citelně více informací. Další vylepšení se týká výkonu, proti trojce by měla být novinka až dvakrát rychlejší.

Jako první se ukázaly chytré hodinky



19:10 – Nové hodinky s logem nakousnutého jablka se jmenují Apple Watch Series 4. Jde o přímého nástupce třetí generace, která si odbyla premiéru v loňském roce.

19:07 – Jako první Cook začal mluvit o hodinkách Apple Watch. „Je mi ctí, že vám mohu ukázat, na čem jsme tak dlouho pracovali a jak posuneme segment chytrých hodinek na úplně novou úroveň,“ prohlásila hlava amerického počítačového gigantu.

Apple Watch Series 4

FOTO: Stephen Lam, Reuters

Třetí generace chytrých hodinek Apple Watch.

FOTO: Marcio Jose Sanchez, ČTK/AP

19:04 – Úvodního slova tiskovky se ujal již tradičně šéf společnosti Apple Tim Cook. „Již od prvního Macu inspirujeme lidi a posouváme hranice elektroniky dál a dál,“ prohlásil Cook. Chválu pěl především na Apple Story, které podle něj nejsou obyčejnými obchody ale místem, kde se lidé chodí seznamovat a učit nové věci.

19:00 – Přesně podle plánu odstartovala úderem 19. hodiny tisková konference.

18:47 – Steve Jobs Theater je přeplněné novináři snad ze všech koutů světa. Už několik desítek minut před slavnostní akcí se na místě tvořily dlouhé fronty příznivců přístrojů s logem nakousnutého jablka.

Šéf Applu Tim Cook

FOTO: Stephen Lam, Reuters

Sál se začal plnit novináři již několik desítek minut před startem celé akce.

FOTO: Stephen Lam, Reuters

Záplava novinek?

Pozvánky na velkou tiskovku rozeslala společnost Apple novinářům již na konci srpna. Podnik však do poslední chvíle tajil, co na akci ukáže – koneckonců jako každý rok.

Ještě před slavnostní akcí se nicméně spekulovalo o tom, že k vidění budou tři nové iPhony, další generace chytrých hodinek Apple Watch, tablety iPad a také hned několik nových počítačů. [celá zpráva]

Zleva: iPhone X, iPhone 8 Plus a iPhone 8

FOTO: archív výrobce

Apple Watch Series 3

FOTO: Stephen Lam, Reuters

Apple iPad (2018)

FOTO: archív výrobce