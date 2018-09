Čínský Forrest Gump odchází z čela firmy Alibaba

Spoluzakladatel a výkonný prezident největšího čínského internetového obchodu Alibaba Jack Ma v pondělí odchází z jejího čela. Podle pátečního vydání listu The New York Times (NYT) se podnikatel, kterému bude 10. září 54 let, chce napříště věnovat dobročinnosti v oblasti vzdělávání.