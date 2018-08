ČTK

„Při zadání ,zprávy o Trumpovi‘ se na Googlu objeví jenom názory a články prolhaných médií. Jinými slovy, pro mě a ostatní, jde o manipulaci, tak aby všechny informace byly negativní,“ tweetoval Trump před půl šestou ráno místního času.

„Mezi tím ční prolhaná CNN. Republikánská/konzervativní a spravedlivá média jsou vyřazena,“ tvrdí dále prezident. Je zároveň toho názoru, že „96 procent výsledků hledání ,zprávy o Trumpovi‘ pochází z levicových médií“, což je podle něj velmi nebezpečné. Jak upozornila agentura AP, Trump svůj údaj o 96 procentech nedoložil žádným zdrojem.

Nejde o výsledek vědecké studie

Američtí novináři si všímají, že stejnou statistiku předchozího večera použila televize Fox News, jejíž moderátor Lou Dobbs uvedl, že Google „bezostyšně potlačuje konzervativní média“. Televize uvedla jako zdroj konzervativní blog PJ Media. Autorka článku s příslušnou statistikou na Twitteru uvedla, že nejde o výsledek vědecké studie. Vyhledávání klíčového slova „Trump“ prý provedla na dvou počítačích s různými uživateli přihlášenými ve službách Google.

„Trumpova obvinění o zaujatosti vyhledávání Googlu kopírují článek na PJ Media, který se opírá o vymyšlený graf připisující AP, The New York Times a CNN stejnou míru žurnalistické kvality a autority jako Infowars, Breitbart a The Daily Caller,“ komentoval metodologii zmíněné analýzy redaktor deníku Washington Post Hamza Shaban.

Trump nicméně i na základě tohoto článku prohlásil, že „Google a ostatní“ potlačují hlasy konzervativců a zastírají pozitivní informace. „Mají pod kontrolou, co můžeme vidět a co ne. To je velmi vážná situace, která se bude řešit!“ napsal dále prezident USA. Trumpův ekonomický poradce Larry Kudlow později naznačil, že americká vláda se bude zabývat tím, zda by měl Google podléhat regulacím.

Google kritiku odmítá

Kalifornská společnost reagovala na Trumpovy tweety prohlášením, v němž odmítla, že by bylo vyhledávání zaujaté ve prospěch jakékoli politické ideologie. „Když uživatelé zadají dotaz do vyhledávacího pole Googlu, naším cílem je zajistit, aby v řádu vteřin obdrželi co nejrelevantnější výsledky. Vyhledávání není používáno k nastolování politické agendy,“ uvedl Google. Jeho vyhledávací algoritmus je prý nastaven tak, aby zobrazoval „obsah nejvyšší kvality“.

„Neexistuje neutrální způsob na seřazování výsledků vyhledávání a to činí vyhledávače politickými – to však není to samé jako mít (a nastolovat) politickou agendu,“ poznamenala na Twitteru Frederike Kaltheunerová, jedna z vedoucích pracovnic charitativní organizace Privacy International zabývající se ochranou soukromí na internetu.