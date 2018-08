Novinky

„Rychle se rozrůstající trh se zařízeními, aplikacemi a službami, které využívají geolokaci, představuje významné riziko pro personál ministerstva obrany ve službě i mimo ni a pro naše globální vojenské operace,“ uvedl v pátek tajemník ministra Patrick Shanahan. Zmínil i důvod „Mohou ukazovat osobní informace, místa pohybu, zvyky a počty osob z ministerstva obrany.“ Doplnil, že jejich využití může zvýšit riziko pro síly na misích a způsobit nezamýšlené bezpečnostní dopady.

Podle nového nařízení velitelé v bojových oblastech mohou udělit výjimku pouze pro vládou schválená zařízení, které jsou pro misi potřena. Kvůli zabezpečení operace mohou také schválit použití služeb geolokace na osobních zařízeních podřízených.

Mluvčí Pentagonu Audricia Harrisová uvedla pro server NextGov, že nařízení se týká například vojáků na základnách v zahraničí zapojených do operací proti Islámskému státu, ale ne zaměstnanců obrany v budově Pentagonu.

Mimo operační oblasti nejsou tyto služby zakázané, po personálu se však požaduje, aby v případě potřeby vydali rozumná mezení pro jejich uživatele, pokud by představovaly riziko.

Harrisová dodal, že se Pentagon nemíní zaměřovat na určitá zařízení, ale na službu geolokace. Zmínila, že ta je stále běžnější u internetu věcí, tedy u zařízení, které mají vlastní připojení na internet a například zasílají data výrobci.

Rizikové aplikace pro běžce



Už v květnu Shanahan zakázal využívat mobilní zařízení v utajených částech Pentagonu, aby neunikly tajné informace.

Pentagon začal měnit přístup k k mobilním zařízením s GPS poté, co aplikace Strava po běžce shromažďovala data od běžců a vytvářela mapy, kudy nejčastěji běhají. To pomohlo odhalit některé americké tajné základny v Iráku a zjistit, kudy se na nich lidé pohybují. Strava se hájila, že funkci zasílání dat lze vypnout, ale uživatelé to neudělali.[celá zpráva]

Nyní se ukázalo, že stejně jako Strava využívá data od běžců aplikace Polar. Ukázalo se, 6400 jejích uživatelů se pohybuje i v pro bezpečnost citlivých oblastech, jako je Pentagon, Bílý dům, základna s věznicí pro teroristy Guantánamo nebo Národní bezpečnostní úřad, ale také sídlo britské tajné služby MI6. Polar zveřejnil i jména uživatelů včetně agenta francouzské zpravodajské služby DGSE nebo ruské vojenské rozvědky GRU.

Server Defence One podotkl, že pro využívání věcí s internetem chybí v americké armádně jasnější instrukce, kdy, kde a jak je mohou vojáci při nasazení využívat. Přinášejí značná rizika, připojují se automaticky sama na síť, komunikují s výrobcem, jemuž zasílají data, navíc nešifrovaně. Samotná data mají malou cenu, jenomže zařízení vysílají i informaci o poloze. Navíc některá lze použít i k odposlouchávání.