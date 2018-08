Meteorologové ve středu prodloužili výstrahu před velmi vysokými teplotami do odvolání. Platí na většině území republiky v polohách do 600 metrů. Vedle toho rozšířili i územní platnost varování před rizikem vzniku požárů. Celý článek Kdy to skončí? Ochlazení je v nedohlednu, přiznali meteorologové»