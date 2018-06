Adéla Jelínková, Právo

Policisté přitom měli jedinou stopu: věděli, že pachatel objednával ze sítě, kterou využívají technické služby. Mělo to ale háček. Technické služby zajišťují po celé České Třebové veřejné a anonymní wi-fi připojení, třeba na koupališti, zimním stadiónu nebo sjezdovce.

„Policisté po nás chtěli, abychom doložili, kdo v určité dny a konkrétní časy, kdy platby probíhaly, přistupoval k síti na zimním stadiónu, a páchal tak danou trestnou činnost. To jsme ale nemohli sdělit, mohl to být prakticky kdokoliv, kdo se na wi-fi v tom místě nahlásil,“ vysvětlil Právu zástupce IT tamních technických služeb Tomáš Adámek.

Na veřejné wi-fi, ať už na autobusových zastávkách, nákupních centrech, hotelech nebo na úřadech, se totiž může přihlásit kdokoliv, a to v drtivé většině bez jakékoli autorizace.

Ochrana jako v Albánii

Anonymní prostředí pak pro pachatele představuje skvělou příležitost k tomu, aby kradli, vydírali, stahovali soukromé fotografie nebo prodávali drogy, bez většího strachu z případného odhalení. Na rizika anonymních veřejných sítí přitom upozorňuje i Evropská unie.

Podle Martina Medvěda, který se zabývá ochranou wi-fi sítí, je Česká republika v laickém přístupu k ochraně veřejných internetových sítí unikátní.

„I podle mezinárodních studií patří Česko mezi nejhůře zabezpečené státy, co se týká kyberbezpečnosti. V tomto jsme na úrovni Albánie. Každý člověk, který se chce k veřejné síti připojit, by měl své zařízení autorizovat a udat tak svou identitu, konkrétně telefonní číslo,“ vysvětlil Právu Martin Medvěd s tím, že tak by se nemohl opakovat případ z Třebové.

Pachatel by si jednak objednávat zboží nejspíš nedovolil, a kdyby přece, byl by ihned odhalen.

„Potom, co se stalo, jsme přistoupili k autorizaci, chceme předejít dalším problémům. Mohlo to být klidně vážnější, i se soudními tahanicemi, a to nám nestojí za to. Zpočátku se to sice lidem moc nelíbilo, že se museli přihlásit přes aplikaci, ale zvykli si a my máme klid,“ zhodnotil Adámek.

Ranní vizita on-line

Česká Třebová ale není zdaleka jediným českým městem či institucí, která na anonymní internetové připojení doplatila.

Dalším příkladem může být nejmenovaná moravská nemocnice, ze které zhruba před půl rokem unikl živý přenos ranní vizity. Jeden z pacientů, kterého na videopřenos upozornila rodina po tom, co vysílání spatřila na sociální síti, podal na nemocnici žalobu. Video bylo totiž prokazatelně vysíláno z tamní veřejné wi-fi sítě.

Zaměstnanci ústavu potom museli složitě dokazovat, že s daným činem neměli nic společného. V případech, kdy je ale internet využit k závažnější trestné činnosti, prý policisté zakročují razantněji.

„Znám případ majitele hotelu, z jehož veřejné sítě opakovaně docházelo k šíření nabídky prodeje drog. Jelikož se jednalo o opakovanou činnost, policisté měli podezření, že drogy nabízí on, a vzali ho do vazby. Za krátký čas jej propustili, protože se vyvinil, šlo ale o zbytečné komplikace,“ vzpomněl Medvěd.

Odpovědnost za správu jednotlivých sítí na místní úrovni v konečném důsledku ponesou samy obce. mluvčí ministerstva vnitra Klára Pěknicová

Podle něj mají provozovatelé veřejných wi-fi často opletačky také se společnostmi, které se domáhají platby za aplikace a programy, které si uživatelé z internetu stáhli nelegální cestou.

„Nějaký student si aktivoval nelegální zahraniční software přes hotelovou síť, kterou chránila naše firma. Potom, co se firma dožadovala platby za program, jsme ihned identifikovali pachatele a za celou věc jsme tím pádem my ani hotel nenesli žádnou zodpovědnost,“ přiblížil výhody autorizace a ochrany veřejné sítě Medvěd.

Utajená kyberšikana

Na anonymní prostředí si podle něj často stěžují také ředitelé škol v souvislosti s kyberšikanou. Některé děti jsou například přes internet vydírány od spolužáků, je prokazatelné, že nenávistné e-maily odešly ze školní wi-fi, kdo je ale jejich autorem, je pro školu prakticky nezjistitelné.

Vzhledem k tomu, že autorizaci veřejných internetových sítí doporučuje i Evropská unie, jedná se o jednu z podmínek, kterou musí splnit ty obce, které vyhrají evropskou soutěž WiFi4EU o dotace na veřejné připojení. Podání žádosti o dotaci předcházela registrace na internetovém portálu soutěže, kde se přihlásilo na 400 českých obcí. Konečný výběr bude znám přibližně v září tohoto roku.

„Odpovědnost za správu jednotlivých sítí na místní úrovni v konečném důsledku ponesou samy obce, které tudíž určí nastavení bezpečnostních prvků v souladu s unijním a vnitrostátním právem,“ doplnila Právu tisková mluvčí ministerstva vnitra Klára Pěknicová.