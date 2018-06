Elektronika je rok od roku chytřejší. Už pár let jsou například na trhu pračky, ke kterým jde připojit smartphone, a na ulicích se můžete stále častěji setkat s lidmi, kteří mají na zápěstí hodinky s vlastním operačním systémem a nepřeberným množstvím funkcí. To je ale podle Wernera Strutha, šéfa americké pobočky společnosti Bosch, pouhý začátek. Hlavní roli přitom podle něj budou hrát chytré telefony. „Není to tak dávno, co jsme se ptali, kolik lidí má chytrý telefon. Dnes se karta obrátila a místo toho zjišťujeme, kdo ho zatím ještě nemá. A právě smartphony jsou klíčem ke všemu,“ prohlásil Struth na veletrhu International Consumer Electronics Show (CES) v americkém Las Vegas. Podle něj už v současnosti začínáme pociťovat „digitální zpětnou vazbu“, kdy právě chytré telefony analyzují naše běžné denní aktivity. A to ať už pomocí chytrých hodinek, nebo nejrůznějších fitness náramků. Využívají k tomu speciální senzory, pomocí kterých data získávají. A ty se objevují ve stále více zařízeních. Už dnes je možné narazit na trhu na inteligentní domácí systémy, které dokážou monitorovat teplotu, a jejich majitelé ji mohou nastavovat na dálku pomocí chytrých telefonů. [celá zpráva]