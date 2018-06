Novinky, ČTK

Zákon o kybernetické bezpečnosti, který vstoupí v platnost 1. ledna příštího roku, vzbudil obavy, že způsobí hospodářské škody a umožní další tažení proti disentu, napsala agentura Reuters. Společnostem jako Facebook či Google ukládá, aby "důležitá" osobní data vietnamských uživatelů ukládaly ve Vietnamu a otevřely zde firemní kanceláře.

Během úterního hlasovaní, při němž se pro zákon vyslovilo 91 procent poslanců, střežily budovu Národního shromáždění v Hanoji policejní posily. O uplynulém víkendu protestovaly tisíce lidí po celém Vietnamu proti zákonu, podle kterého by měly vzniknout ekonomické zóny pro zahraniční investory.

Tento plán vzbudil silné protičínské nálady, protože zahraniční investice ve Vietnamu se týkají především čínských firem. Hlasování o něm bylo v pondělí odloženo poté, co po protestech policie pozatýkala stovky lidí. Zatím není známo, kolik jich nadále zůstává ve vazbě. Parlament by nyní podle informací agentury Reuters měl o ekonomických zónách hlasovat až v říjnu.

Vietnamští oficiální činitelé z protestů a násilí, během kterého lidé házeli na policisty zápalné lahve, poškodili vládní úřady a zapalovali policejní vozidla, obvinili "reakční skupiny a extremisty". Vláda v prohlášení uvedla, že proti všem, kdo se do nepokojů zapojili, bude "tvrdě zakročeno".

Zničující rána pro svobodu projevu



Zákon o kybernetické bezpečnosti představuje podle Amnesty International "zničující ránu" pro svobodu projevu. Stát bude moci technologické společnosti přinutit, aby mu předaly velké množství dat, včetně osobních informací, a cenzurovat příspěvky uživatelů. Společnosti provozující ve Vietnamu sociální média budou podle nového zákona muset odstranit ze svých platforem urážlivý obsah do 24 hodin poté, co je o to úřady požádají.

Podle odborníků se opatření negativně odrazí na vietnamském digitálním průmyslu – utlumí zahraniční investice a růst pracovních míst v oboru. Spojené státy a Kanada vyzvaly Vietnam, aby hlasování o zákonu odložil a aby jej zákonodárci revidovali tak, aby vyhovoval mezinárodním standardům.

Z 94 miliónů obyvatel Vietnamu užívá pravidelně sociální média 55 miliónů lidí, napsala agentura Reuters. Vietnam je sedmou zemí měřeno počtem aktivních profilů na Facebooku; Ho Či Minovo Město, hospodářské centrum země, se řadí mezi deset měst s nejvyšším počtem uživatelů Facebooku.