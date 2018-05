mif, Novinky

Ještě v pondělí byl kurz bitcoinu 8520 USD (187 300 Kč), ve čtvrtek však jeho hodnota klesla až na pouhých 7287 dolarů, tedy v přepočtu zhruba 160 200 Kč.

Tento pokles je pravděpodobně způsoben především tím, že do nejpopulárnější kybernetické měny světa se strefují i analytici a investoři, kteří se jí dříve zastávali. Například přední kryptoměnový investor Brian Kelly tento týden prohlásil, že založí fond na rozvoj konkurenční měny zvané Bitcoin cash.

„Těžaři by do fondu vkládali část příjmů z těžby, díky čemuž bychom mohli dále budovat projekty, které umožní využití této virtuální měny v reálném životě. To bude prospěšné pro všechny, neboť hodnota pak dramaticky poroste,“ nastínil své plány Kelly.

V bitcoin cash věří také Roger Ver, který byl přitom dříve velkým zastáncem původních bitcoinů. „Zapomeňte na bitcoin, je starý, transakce jsou pomalé a platby drahé,“ burcoval Ver.

Bitcoin cash vznikl loni



Virtuálních měn existuje mnoho. Jednou z nejstarších a aktuálně nejpopulárnějších jsou tzv. bitcoiny. Ty vznikly už v roce 2009, větší popularitě se ale těší v posledních letech. Tato měna byla vytvořena tak, aby se nedala ovlivňovat žádnou vládou ani centrální bankou.

Kybernetické mince „razí“ síť počítačů se specializovaným softwarem naprogramovaným tak, aby uvolňoval nové mince stabilním, ale stále klesajícím tempem. Počet mincí v oběhu má dosáhnout nakonec 21 miliónů, což má být kolem roku 2140.

Bitcoiny a další kryptoměny se těší velké popularitě především coby prostředek pro investici. Kurzy však často kolísají. Evropský bankovní úřad kvůli tomu dokonce varoval spotřebitele, že neregulované virtuální měny představují velké riziko. Jejich vklady totiž nejsou nijak chráněny.

Bitcoin Cash vznikl v druhé polovině loňského roku. A to právě tím, že došlo k odštěpení od původních bitcoinů.