ČTK

Coby úvod do tematiky falešných zpráv a boje s nimi zveřejnil Facebook krátký dokumentární film Facing Facts, v němž několik vývojářů popisuje výzvy spojené s tažením proti online dezinformacím. Otázka falešných zpráv na největší sociální síti světa se dostala do centra pozornosti zejména v důsledku posledních prezidentských voleb ve Spojených státech a podezřením na pokus o jejich ovlivnění ze strany Ruska. "Myslím, že to podrobné zkoumání bylo ve své podstatě zdravou věcí," říká ve videu jeden z viceprezidentů Facebooku Adam Mosseri.

"Sdělení je jasné: Facebook ví, že to zvoral, a chce nám všem dát na vědomí, že ví, že to zvoral. Firma se přiznává a žádá o vykoupení," okomentoval video šéfredaktor technologického měsíčníku Wired Nicholas Thompson.

Nová kampaň mediální gramotnosti

Podle Facebooku je fenomén dezinformací komplikovaným problémem a firma k němu proto přistupuje z různých úhlů. Jednou ze složek jejich potlačení má být nová kampaň mediální gramotnosti, která poskytne tipy na odhalení falešných zpráv, jakož i další informace o krocích sociální sítě. Tato sdělení se mají uživatelům v USA a dalších zemích začít zobrazovat na vrchu hlavní stránky v průběhu letošního roku.

Facebook chce do boje s dezinformacemi zapojit také akademickou sféru. Už v dubnu spustil speciální iniciativu s cílem zanalyzovat dopad sociálních médií na volby, potažmo na demokracii jako takovou. Nyní hodlá akademikům umožnit, aby zkoumali množství a dopady falešných zpráv na Facebooku. Badatelé s nejlepšími návrhy dostanou od společnosti peníze a přístup k neveřejným souborům dat, soukromí uživatelů ale prý bude zachováno.

Podle Thompsona je jasné, že Facebooku na problému falešných zpráv záleží. "Otázkou pro Facebook ale už není, zda mu na tom záleží. Otázkou je, zda ten problém lze vyřešit. News Feed (hlavní stránka) byl po léta vylaďován, aby maximálně upoutával naši pozornost a v mnoha ohledech také naše rozhořčení," napsal.