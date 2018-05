ČTK

"Ústavní soud přijme komplexní směrnici o ochraně osobních údajů, budeme mít (jako všichni) pověřence a orgán (zaměstnance), který dohlíží nad ochranou osobních údajů v soudních řízeních," uvedla mluvčí soudu Miroslava Sedláčková.

Zatím Ústavní soud vynaložil asi 17 000 korun na školení související s GDPR, další náklady ale ještě přijdou. "Ústavní soud plánuje provedení určitých dílčích úprav v informačních systémech," uvedla Sedláčková. Odbor informačních a komunikačních technologií cenu úprav odhadl na 1,4 miliónu korun.

Chybí vnitrostátní předpis

Nejvyšší soud už dříve vyjádřil obavu ze zavádění GDPR za situace, kdy v Česku chybí vnitrostátní předpis adaptující evropské nařízení pro místní podmínky. GDPR nabude účinnost 25. května, česká norma přijde později, návrh je teprve ve sněmovních výborech.

Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal také nedávno vyjádřil obavu ze zneužívání nových pravidel ochrany osobních údajů. Poukázal na to, jak někteří lidé zneužívají žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Obecně instituce někdy čelí žádostem o informace motivovaným snahou co nejvíc zatížit úředníky při zpracovávání odpovědí. Teoreticky by se podobná možnost pro kverulanty mohla otevřít také kvůli GDPR.

Jinak je Nejvyšší soud připraven směrnici dodržovat. "Aktuálně provádíme 'inventuru' v tom, jak jednotlivé útvary a oddělení nakládají s osobními údaji, jejich vedoucí se zúčastnili hned několika školení. Čekáme už jen na to, co přinese praxe," popsal mluvčí soudu Petr Tomíček. Připomněl, že problematiku GDPR řeší se soudy centrálně ministerstvo spravedlnosti.

Nová pravidla uveřejňování rozhodnutí

Ústavní soud chystá také nová pravidla uveřejňování svých rozhodnutí, konkrétně se v reakci na GDPR částečně změní zásady anonymizace.

Nejvyšší správní soud přijme novou vnitřní směrnici související s ochranou dat až ve chvíli, kdy bude účinný nový zákon o ochraně osobních údajů. Současná vnitřní pravidla už soud analyzoval a je jasné, že některá čeká novelizace. "S ohledem na nové požadavky vyplývající z nařízení bude nutné upravit i informační systém Nejvyššího správního soudu," řekla mluvčí soudu Sylva Dostálová.

Pravidla pro webovou publikaci rozsudků ale soud měnit nemusí. "Již nyní Nejvyšší správní soud provádí anonymizace osobních údajů fyzických osob a žádné změny v tomto směru nechystá," uvedla Dostálová.