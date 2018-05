mif, Novinky

V letošním roce se podařilo pokrýt signálem DVB-T2, tedy druhou generací pozemního digitálního vysílání, 98 % tuzemské populace.

Prostřednictvím přechodové DVB-T2 sítě v současnosti vysílají bezmála dvě desítky programů. „Pozemní televizní vysílání poskytuje divákům širokou nabídku programů, a přitom je pro ně jako jediné bezplatné. Jenom v rámci přechodové sítě DVB-T2 mají diváci nyní k dispozici 18 televizních programů,“ prohlásil Martin Gebauer, generální ředitel Českých radiokomunikací, které mají správu vysílačů na starosti.

„Souběžné vysílání nové DVB-T2 sítě se stávajícími DVB-T sítěmi divákům zajistí plnou přístupnost televizních programů i v době přechodu. Ještě v tomto roce pokryjeme DVB-T2 signálem 99 % obyvatelstva. Pokrytí tak bude tedy stejné nebo lepší, než jaké má pozemní televizní vysílání dosud,“ zdůraznil Gebauer.

Za tři roky už jen DVB-T2

Nový digitální televizní standard DVB-T2 bude v Česku zaveden k 1. únoru 2021. Počítá s tím Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání, kterou schválila vláda. Po tomto datu tedy nebude již možné první generaci pozemního digitálního vysílání přijímat, k dispozici bude už jen dvojkový standard.

Prakticky stejný scénář zažili lidé již před lety, když se vypínalo analogové pozemní televizní vysílání. Tehdy mohli lidé využívat několik let jak digitální, tak analogové vysílání.

Po vypnutí staršího standardu tehdy museli diváci vyměnit své televizory za novější, nebo je vybavit speciálními set top boxy.

A to bude platit i v případě DVBT2. Pokud tedy lidé už doma nemají přístroj, který by druhou generaci digitálního pozemního vysílání zvládal, budou potřebovat nové zařízení – buď zmiňovaný set top box, nebo přímo nový televizor.

Je nutné zdůraznit, že na nový standard je drtivá většina televizorů v obchodech již připravena. Pokud tedy například některé domácnosti kupovaly novou TV na Vánoce, je velmi pravděpodobné, že bude schopna DVB-T2 přijímat.

Výrobci se totiž v rámci obměňování svých modelových řad již z velké části zaměřují pouze na modely připravené na nový standard vysílání. Je to dáno i tím, že zákazníci zpravidla nemají o jiné modely již zájem.

Miliardy za nová zařízení

Přednosti druhé generace digitálního pozemního vysílání jsou nesporné. Díky DVB-T2 půjde do jednoho vysílacího multiplexu vložit více televizních stanic, tedy více dat, tím se rozšíří nabídka divákům a uživatelům. Obraz je navíc přenášen ve vysokém rozlišení a v řadě případů nabízí sytější barvy.

Jak je z řádků výše patrné, přechod na nový standard nebude zadarmo. A řeč není pouze o nákladech na stavbu nových vysílačů, ale také o prostředcích, které jednotlivé domácnosti vyčlení na nákup nových přístrojů.

Problém to může představovat především pro sociálně slabší rodiny a jedince, jak upozornila již dříve předsedkyně představenstva společnosti Nielsen Admosphere Tereza Šimečková. Podle ní je v současnosti průměrné stáří televizoru v domácnostech pět a půl roku. „Neznamená to však, že by všechny domácnosti jednou za pět let měnily televize. Bohatší to zvládají i jednou za dva roky, u sociálně slabších vydrží televizor i déle než deset let,“ přiblížila Šimečková.

Podle odhadů České asociace satelitních operátorů tuzemští uživatelé vynaloží dohromady přinejmenším pět miliard korun na nákup nových zařízení v souvislosti s přechodem.

Je však nutné zdůraznit, že přechod na nový standard se logicky týká pouze lidí, kteří přijímají signál prostřednictvím pozemního televizního vysílání. Uživatelů kabelového, satelitního a internetového vysílání se změny nijak nedotknou.

To jinými slovy znamená, že majitelé výše zmiňovaných televizních přípojek nebudou muset v souvislosti s přechodem na DVB-T2 utratit ani korunu.

Na co dávat pozor při výběru TV

Při výběru televizoru je vhodné samozřejmě koukat i na další parametry, než je pouze podpora standardu DVB-T2. Určité modely například dovolují instalovat další aplikace, mají totiž vlastní operační systém. Téměř za samozřejmost lze v dnešní době považovat USB konektory pro připojení externích disků. Ty pak slouží pro přehrávání i jako záznamové médium.

Vhod může přijít také standard HbbTV. Tato zkratka označuje hybridní televizi, tedy přijímače schopné spojit výhody standardního vysílání s internetem.

V praxi se tak například při sledování nějakého programu uživateli zobrazí nabídka doplňujících informací – přímo na TV lze zobrazit související obsah, jako jsou fotografie, text, audio či video. Stejně tak HbbTV umožňuje přístup k internetovým archívům televizních stanic. Ale některé z nich si za přístup ke svým archívům nechávají zaplatit.

Kvalita vs. cena

Ty nejlevnější modely se dají pořídit už za méně než tři tisíce korun. Za pokročilé TV si ale výrobci naúčtují desítky tisíc korun, v některých případech se ceny šplhají dokonce až do statisíců.

Právě cena přitom částečně rozhoduje o tom, jak kvalitní bude obraz. U levnějších přístrojů je třeba dávat pozor především na pozorovací úhly. Při pohledu svrchu nebo zespodu může být obraz deformován, což pak při sledování televize například z gauče představuje problém.

Velké rozdíly jsou také v rozlišení. Většina aktuálně nabízených modelů láká na standard Full HD (1920x1080 obrazových bodů), levnější modely však mají počet pixelů ještě nižší – nabízejí pouze HD rozlišení (1366x768 bodů).

Na druhém konci „potravinového“ řetězce jsou pak modely s rozlišením 4K, které nabízejí 3840x2160 pixelů. U nich je obraz logicky daleko jemnější.

Neznamená však, že čím dražší TV, tím lepší obraz. U modelů s cenovkou nad 15 000 Kč promlouvají do výsledné ceny spíše nabízené funkce. A ty mohou být někdy skutečně velmi užitečné.