Závislost na internetu vychází i z povahy

Není to tak docela vina jen sociálních sítí. Ty sice využívají důmyslných mechanismů k tomu, aby vyplnily co největší část našeho času, jsou to automatičtí přenašeči dopaminu a zaplavují náš mozek pocity radosti. Avšak otročení Facebooku, Instagramu nebo Snapchatu závisí rovněž na naší osobnosti, píše italský deník La Repubblica.