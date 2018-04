Informovaný souhlas na internetu je podvod, ukázala kauza okolo Facebooku

Společnosti již dlouho při diktování pravidel svých služeb a manipulaci s informacemi o uživatelích spoléhají na koncept informovaného souhlasu. Ten jednoduše řečeno stanovuje, že firmy mohou s údaji o uživatelích dělat, co se jim zachce, pakliže to před lidmi netají. Pokud nedávné vystoupení Marka Zuckerberga v Kongresu USA neukázalo nic jiného, pak alespoň to, že tento základní pilíř soukromí v on-line prostředí je jeden velký podvod, napsal web Business Insider.