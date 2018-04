mif, Novinky

Facebook nyní pod tlakem zákonodárců i samotných uživatelů odkrývá všechny praktiky, které na této síti panovaly v souvislosti s uživatelskými daty. Šéf společnosti Mark Zuckerberg tak například již přiznal, že automatický systém prochází všechny soukromé zprávy uživatelů.

Nyní ale vyplulo na povrch, že k soukromým zprávám jednotlivých uživatelů mohly mít přístup také organizace, které s Facebookem spolupracují. Například nechvalně proslulá společnost Cambridge Analytica na sociální síti provozovala aplikaci „This is Your Digital Life“, tedy „Tohle je tvůj digitální život“.

Aplikace vysávala i data přátel



Ta vysávala z Facebooku všechna data o uživatelích samotných, ale zároveň také o jejich přátelích. Pracovníci z Cambridge Analytica díky tomu měli přístup na časovou osu uživatele, k jeho neveřejným příspěvkům, fotografiím a videím. Dostat se ale v některých případech mohli také k soukromým zprávám uživatelů, jak upozornil server Wired.

„Aplikace This is Your Digital Life je již zablokovaná,“ uvedl k celé kauze v oficiálním prohlášení Facebook. Podle serveru Wired se k ní však ještě před tím připojilo více než 270 000 lidí. Vzhledem k tomu, že aplikace vysávala data také z přátel, bude celkové číslo poškozených ještě daleko větší.

Vítězné tažení na Bílý dům



Facebook začal být ostře sledován v souvislosti s bezpečností uživatelských účtů v polovině března. Tehdy pracovníci britské společnosti Cambridge Analytica, kteří s touto sociální sítí spolupracovali, přiznali, že vysáli data ze zhruba 50 miliónů uživatelských účtů. Představitelé sociální sítě ale nakonec přiznali, že jich bylo až 87 miliónů. [celá zpráva]

Cambridge Analytica využila data při vývoji softwarových nástrojů pro podporu kampaně Donalda Trumpa během volby amerického prezidenta. Společnost měla oficiálně vyvíjet program pro předpověď preferencí voličů, ve skutečnosti však bylo snahou firmy ovlivnit jejich rozhodování.

Minulý týden Facebook oznámil, že údaje prakticky všech uživatelů ze stejnojmenné sociální sítě se mohly relativně snadno dostat do nepovolaných rukou. Bylo to dáno tím, že Facebook umožňoval prakticky od svého vzniku hledat osoby podle e-mailu či telefonu, což mohli takzvaní sběrači dat zneužít. Tato funkce byla ve středu zablokována. [celá zpráva]