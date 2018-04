mif, Novinky

V úterý se bude Zuckerberg účastnit nejprve společné schůze právního a obchodního výboru Senátu. Další kobereček před americkým Kongresem jej pak čeká ve středu, kdy se koná zasedání energetického a obchodního výboru Sněmovny reprezentantů.

K oběma těmto příležitostem již hlava Facebooku sepsala dopis, ve kterém se omluvila za dosavadní bezpečnostní pochybení sociální sítě a slíbila nápravu.

„Facebook není jen o propojování lidí. Musíme si být jisti, že tato spojení jsou neškodná – že budou pro uživatele skutečně pozitivní. Nestačí jen poskytnout uživatelům prostor k vyjádření svých pocitů, musíme si být jisti, že tento prostor nikdo nezneužije k ubližování ostatním či k šíření dezinformací,“ nastínil plány do budoucna Zuckerberg.

Šmírování zpráv a desítky miliónů zneužitých účtů



Témat k řešení na obou jednáních v americkém Kongresu bude hned několik. V první řadě se bude řešit kauza ohledně britské společnosti Cambridge Analytica, která vypukla v polovině března a která je v USA ostře sledovaným tématem.

Právě Američanů se totiž únik dat z 87 miliónů profilů týká nejvíce, ke zneužití došlo během volby amerického prezidenta. Společnost měla oficiálně vyvíjet program pro předpověď preferencí voličů, ve skutečnosti však bylo snahou firmy ovlivnit jejich rozhodování. [celá zpráva]

Zuckerberg se bude věnovat také kauze ruského ovlivňování prezidentských voleb v USA v roce 2016. To nastínil už ve svém dopisu. „Ruské ovlivňování jsme lokalizovali velmi pomalu. A stejně tak pomalu jsme na něj reagovali,“ uvedla hlava největší sociální sítě s tím, že Facebook již pracuje na nových sofistikovaných postupech, jak na podobnou propagandu reagovat. Konkrétnější však nebyl.

Stranou pravděpodobně nezůstane ani debata o tom, že Facebook šmíruje soukromé zprávy prakticky všech uživatelů. [celá zpráva]

Zuckerberg bude mít co vysvětlovat také v souvislosti s oznámením z minulého týdne. Tehdy se ukázalo, že údaje prakticky všech uživatelů ze stejnojmenné sociální sítě se mohly relativně snadno dostat do nepovolaných rukou. Bylo to dáno tím, že Facebook umožňoval prakticky od svého vzniku hledat osoby podle e-mailu či telefonu, což mohli takzvaní sběrači dat zneužít. Tuto funkci firma zablokovala teprve minulou středu. [celá zpráva]