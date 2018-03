Facebook bez dohledu rodičů až od patnácti let? Návrh prošel vládou

Až ve věku od 15 let si budou moci děti samy založit účet na sociální síti. Vyplývá to z návrhu zákona o zpracování osobních údajů, který ve středu schválila vláda v demisi. Děti do 15 let totiž nebudou moci bez souhlasu rodičů udělit souhlas se zpracováním osobních údajů.