V současnosti se těžba bitcoinů prakticky již nevyplatí, pokud tedy nedojde v nadcházejících týdnech k nějakému dramatickému nárůstu kurzu.

O dalších kybernetických měnách to však neplatí. Dolovat v prostředí internetu s pomocí speciálních programů virtuální mince tak může být poměrně dobrý byznys. A to je i jeden z důvodů, proč v USA rostou nová centra se stovkami těžařských počítačů doslova jako houby po dešti.

Jedním z významných měst, kam se těžaři začali v minulých letech stahovat, je i americký Plattsburgh. Stojí v něm hned několik datových center s těžebními stroji.

PC spotřebují více energie než elektromobily



Tamní radní si však nechali vypracovat studii, ze které vyplynulo, že těžba kryptoměn je pro celé město velmi energeticky náročná. V současnosti je dokonce vyšší, než kolik by spotřebovali všichni obyvatelé dohromady, pokud by své vozy nahradili elektromobily. A to je alarmující hodnota.

I když by se pracovníci tamní elektrárny mohli radovat, že mají slušné výdělky, ve skutečnosti není kapacita elektrické sítě na takovou zátěž stavěná. Proto se tamní radnice podle serveru BTC Manager odhodlala k radikálnímu kroku – výstavbu nových center s těžařskými počítači zcela zakázala.

Rozhodnutí je do určité míry přelomové a bude zajímavé sledovat, zda se jím neinspirují nějaká další americká města.

Nejvíce se těží v Číně

Rostoucí energetická náročnost přímo souvisí s tím, jak byl bitcoin navržen. Kybernetické mince „razí“ síť počítačů se specializovaným softwarem naprogramovaným tak, aby uvolňoval nové mince stabilním, ale stále klesajícím tempem. Počet mincí v oběhu má dosáhnout nakonec 21 miliónů, což má být kolem roku 2140.

V domácích podmínkách tak těží tuto virtuální měnu v dnešní době už jen málokdo. Například v Číně stojí hned několik obřích datových center, ve kterých jsou postaveny desetitisíce počítačů určených čistě pro účely těžby virtuálních mincí.

V Číně koneckonců podle dosavadních odhadů probíhá takřka 60 % celkové těžby bitcoinů. V USA je to pak 16 % a o zbylý minoritní podíl se dělí další světové státy.