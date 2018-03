Tento krok ze strany americké vlády je velkým překvapením, jak poznamenal server BBC. CFIUS totiž prakticky nikdy neřeší akvizice předtím, než oba podniky oznámí, že celý obchod byl skutečně uzavřen.

A do finálního tažení se jednání mezi Broadcomem a Qualcommem neblíží ani vzdáleně. Vedení amerického podniku totiž stále namítá, že nabízené biliónové cifry jsou příliš nízké – společnost má údajně vyšší cenu.

CFIUS má nyní 30 dní na to, aby se k plánované akvizici vyjádřil. Zkoumat bude především to, jaký dopad by celý obchod mohl mít na americkou bezpečnost. Vedení Qualcommu kvůli požadavku americké vlády o měsíc odložilo valnou hromadu, kde se měl návrh Broadcomu projednávat.

Vyjednávání odstartovalo loni

Broadcom se začal o konkurenční Qualcomm zajímat už loni, první nabídka činila 100 miliard dolarů (dva bilióny korun). Na to však tehdy zástupci Qualcommu reagovali s tím, že o prodeji v současné době a za daných podmínek neuvažují.

Letos v únoru tak vedení Broadcomu zvýšilo nabídku na 121 miliard dolarů, tedy v přepočtu na 2,5 biliónu Kč, což byl evidentně krok správným směrem. Šéf Qualcommu Paul Jacobs sice nabídku okomentoval jako stále „velmi nízkou“, nicméně byl přístupný dalšímu jednání.

Předminulý týden ale začal Broadcom couvat kvůli tomu, že se mu nelíbily plány Qualcommu na koupi společnosti NXP Semiconductors. Svou nabídku tedy snížil na 117 miliard dolarů (2,4 biliónu korun).