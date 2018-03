Obchody mezi oběma podniky začínají připomínat nekonečnou pohádku. Broadcom se začal o konkurenční Qualcomm zajímat už loni, první nabídka činila 100 miliard dolarů (dva bilióny korun). Na to však tehdy zástupci Qualcommu reagovali s tím, že o prodeji v současné době a za daných podmínek neuvažují.

Letos v únoru tak vedení Broadcom zvýšilo na 121 miliard dolarů, tedy v přepočtu na 2,5 biliónu Kč, což byl evidentně krok správným směrem. Šéf Qualcommu Paul Jacobs sice nabídku okomentoval jako stále „velmi nízkou“, nicméně byl přístupný dalšímu jednání.

Minulý týden ale začal Broadcom couvat, kvůli tomu, že se mu nelíbily plány Qualcommu na koupi společnosti NXP Semiconductors. Svou nabídku tedy snížil na 117 miliard dolarů (2,4 biliónu korun).

Qualcomm chce více peněz



A právě v tuto chvíli vstupuje do celého příběhu opět Qualcomm. Jeho předsednictvo se tento týden usneslo, že nesouhlasí ani s jednou nabídkou a chce ještě více peněz.

„Qualcomm je jednoznačně toho názoru, že žádný návrh Broadcomu není odpovídající – i zmiňovaných 121 miliard dolarů podhodnocuje naši společnost. Povzbuzujeme vedení Broadcomu, aby zahájilo hloubkovou analýzu a vyjednávání o cenách,“ prohlásili zástupci Qualcommu.

Míč je tedy nyní na straně Broadcomu, jehož vedení se však k nejnovějšímu prohlášení Qualcommu oficiálně nevyjádřilo.

Pokud by se nakonec celý obchod uskutečnil, šlo by o dosud největší akvizici technologického sektoru. Qualcomm je totiž jedním z největších výrobců čipsetů pro telefony a tablety na světě. Díky akvizici by se z Broadcomu stal vůbec největší výrobce mobilních čipsetů.