Které věci byste neměli zapomenout přibalit k výbavě na dovolenou či výlet?

Počasí vás nerozhodí

Ponechme stranou vhodné oblečení či boty do terénu, které jistě zabalí každý, kdo se chystá na výlet či dovolenou. Na cestách se vám totiž jistě budou hodit i zdánlivé maličkosti, které ale dokážou rozhodnout o tom, zda si výpravu opravdu užijete.

Každý výletník ví, jak důležité je na cestách dodržovat pitný režim. A zatímco v teplejších ročních obdobích většinou stačí lahev s vodou, v těch chladnějších jistě oceníte možnost zahřát se šálkem horkého čaje. Vyplatí se proto pořídit si kvalitní termosku – na cesty ideálně z odolného nerezového materiálu. Nemusíte se bát, dnes jsou i kovové termosky vyrobeny tak, že téměř nic neváží, takže ji v batohu nebudete cítit víc než klasickou lahev na vodu.

A když už jsme zmínili zahřívání, během cest v zimě jistě přijdou vhod kapesní ohřívače. Většinou jsou vyrobené ze speciálního gelu, který po aktivaci tuhne a po několik desítek minut vydává velmi příjemné teplo. S těmito pomocníky vás už promrzlé prsty trápit nebudou.

Stále více lidí propadlo kouzlu tzv. nordic walkingu, tedy chůze se speciálními holemi, díky nimž nejen ulehčíte nohám a nebudete rychle unavení ani při náročnějším výšlapu, ale také procvičíte při chůzi celé tělo. Svůj sportovní výkon během výletu ostatně můžete sledovat pomocí chytrých náramků nebo hodinek, které změří ušlou vzdálenost, počet spálených kalorií nebo váš tep apod. a většinou se dají propojit s aplikacemi v mobilním telefonu.

Zachyťte vzpomínky

Tatam jsou doby, kdy si člověk vezl na dovolenou či výlet fotoaparát a pár kinofilmů, které pečlivě opatroval a u nichž rozmýšlel, na jaké snímky je použije. Dnešní moderní technologie umožňuje nejen zachycovat prakticky jakékoli okamžiky, ale také se o ně okamžitě podělit s nejbližšími.

Zatímco krásy přírody stále mnoho lidí fotí na fotoaparáty (většinou nicméně digitální), nejrůznější momentky zachycujeme spíše na mobilní telefony. Vrcholovou fotku pak můžeme snadno odeslat rodině nebo sdílet na sociálních sítích. Není proto od věci přibalit do batohu také selfie tyč. Aby byly vaše fotky skutečně kvalitní a nepokazili jste si je například třesoucí se rukou, pořiďte si selfie tyč se stativem.

Stále oblíbenější jsou pak outdoorové kamery, jež jednoduše připevníte na oblečení či sportovní vybavení (např. lyžařskou helmu) a díky nimž můžete zachytit například sjezd náročného terénu na kole či lyžích. Kvalitní GoPro kamery jsou nejen výkonné, se špičkovým obrazem a zvukem, ale také lehké a voděodolné, takže se nemusíte o jejich osud obávat, ani když vás překvapí přeháňka.

Nejen pro krizové situace

Pokud vás na výletě zastihne tma, vyplatí se mít po ruce čelovku, která vám bude spolehlivě svítit na cestu. Ocení ji také cyklisté, kteří díky ní nejen zvýší účinek osvětlení kola, ale také svou viditelnost a tím i bezpečnost na silnici. Řada čelovek je pro tyto účely vybavena i červeným světlem či reflexními prvky.

Vaši bezpečnost na výletě, především ve složitějším terénu a mimo dosah „civilizace“, zvýší také krabička poslední záchrany. Zapomeňte na ty, jež jste si jako děti připravovali na táboře. Raději si pořiďte profesionální „kápézetku“ – je malá a voděodolná, zato obsahuje řadu užitečných věcí, jež vám mohou v případě potřeby zachránit i život (od kompasu a rybářského vybavení přes nůž, podpalovač, sirky nebo šicí sadu až po tablety na čištění vody nebo strunovou pilu).

V případě potřeby je rovněž životně důležité, abyste mohli co nejrychleji přivolat pomoc. V době mobilních telefonů to většinou nebývá tak těžké (za předpokladu, že je místo vaší výpravy pokryté mobilní sítí), ovšem je nutné mít telefon nabitý. A to může být v „divočině“ problém, který však může vyřešit powerbanka. V přírodě pak ideálně solární powerbanka, jež vám umožní nabíjet mobil prakticky kdykoli a kdekoli. Cestujete-li autem, pak přibalte také solární nabíječku autobaterií, díky níž vás vozidlo nenechá ve štychu, ani když jej necháte nějakou dobu stát na místě.

