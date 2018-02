Operace Game Chaingers nabízí účastníkům instalaci softwaru na počítači za účelem generování virtuální měny ethereum ve prospěch dětí v Sýrii, která je stižena občanskou válkou od roku 2011.

Ethereum je přímou konkurencí pro bitcoiny, které jsou aktuálně nejpopulárnější kybernetickou měnou na světě.

Uživatelé mohou těžit



Podle pobočky UNICEF jde o nový způsob humanitární sbírky, který má zacelit zející díru v rozpočtovém cíli. Výzva je jakousi zkouškou, nakolik může hráčská komunita v tomto ohledu přispět. UNICEF si od kampaně slibuje také to, že se do sbírky zapojí také uživatelé, kteří by se jinak pravděpodobně mezi dárce vůbec neřadili.

Zapojit se nicméně mohou i další uživatelé počítačů, pokud mají jejich přístroje výkonné grafické karty.

Ty jsou totiž základním nástrojem pro takzvanou "těžbu" kybernetických měn opírající se o složité výpočetní operace. Hodnota etherea stejně jako jiných kryptoměn se odvíjí od řetězících se kódovaných a identifikovaných transakcí.

Konkrétní software má zajistit, aby měna nabíhala přímo na účet UNICEF, který má být transparentní a jeho stav tak kdykoli veřejně ověřitelný.