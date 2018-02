Šířit osvětu o nejrůznějších nástrahách na internetu si klade za cíl Den bezpečnějšího internetu, který letos připadá na toto úterý.

Internet se stal pro většinu dětí naprostou samozřejmostí, a to především díky chytrým telefonům a tabletům. Díky mobilnímu telefonu má přístup na web drtivá většina školáků. A to i těch, kteří chodí ještě na základní školu.

Jak se zodpovědně chovat na internetu, se naučí doma jen málokdo. Řada rodičů totiž bezpečnost na celosvětové počítačové síti se svými dětmi vůbec neřeší. Přitom právě děti patří mezi nejohroženější skupinu uživatelů.

Rizika spojená s tablety a smartphony



I když se to nemusí na první pohled zdát, právě mobily a tablety s připojením na internet dávají dětem daleko větší soukromí, než jaké by měly například na domácím počítači, který je sdílený celou rodinou. A právě to může představovat velké riziko.

Řada dětí si totiž neuvědomuje, jaké informace sdílet a jaké ne. Z toho pak plynou rizika jako kyberšikana, sexting (sdílení intimních materiálů po síti), vydírání či například kyberstalking. Historicky se stalo již několikrát, že si dospělí devianti získali důvěru dětí a anonymitu internetu využili ve svůj prospěch.

Výjimkou nejsou ani případy, kdy se například rozejde dívka s chlapcem, se kterým sdílela své intimní fotky. Děti se tak vystavují nebezpečí kyberšikany.

Odstrašující filmy o stinné stránce internetu

Na nástrahy číhající na internetu upozorňuje trilogie filmů Seznam se bezpečně!, za kterými stojí společnost Seznam.cz.

První dva díly byly postaveny na reálných příbězích. V jednom z nich se například představil 14letý David, který se spřátelil na internetu s neznámým dospělým mužem. Ten mu nabízel dvoutisícovou úplatu za to, že mu pošle fotky a video s obnaženým tělem. Zachycen je i rozhovor s pedofilem Miroslavem či 16letým Patrikem, který se živil jako dětský prostitut. [celá zpráva]

Třetí díl pojednává o kauze skautských vedoucích z Ústí nad Labem, kteří vydírali intimními snímky děti na internetu a na čtyři desítky jich pohlavně zneužili.

Jednou z ústředních postav filmu je odsouzený skautský vedoucí Martin Mertl, který před kamerou popsal, jak útoky probíhaly. Exkluzivně Novinkám již sám dříve popsal, že v celé kauze byl hlavním pachatelem. [celá zpráva]

Celou trilogii Seznam se bezpečně! můžete sledovat na stránkách www.seznamsebezpecne.cz.