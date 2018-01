Derniéra proběhne na Malé scéně Studia Ypsilon v pondělí 22. ledna od 19:30. Půjde o sto páté uvedení, za posledních pět let toto dílo vidělo přibližně 15 tisíc školáků, pedagogů a vychovatelů.

Hru #jsi_user vytvořila společnost Seznam.cz ve spolupráci se Studiem Ypsilon. Toto dílo, které je možné celé zhlédnout na Stream.cz, vypráví tragický příběh kyberšikany pravděpodobně první české internetové celebrity – Michala Kolesy.

„Upozorňujeme na fakt, že některou z forem kyberšikany zažilo 51 procent dětí. Chceme říci, že se mohou bránit a že se nemají bát o ní promluvit s kýmkoli, komu důvěřují. Ať už je to rodič, učitel nebo kamarád,“ řekl Martin Kožíšek, autor projektu Seznam se bezpečně.

Ten zdůraznil, kdo za kyberšikanou nejčastěji stojí. „Naším cílem je, aby lidé pochopili, že agresoři jsou v případě kyberšikany téměř bez výjimky lidé, kteří by si v reálném světě na žádný atak netroufli, nebo by je to dokonce ani nenapadlo. Sebedůvěru jim dodává zdánlivá anonymita, kterou představuje monitor, klávesnice počítače a další povzbuzující diskutéři,“ doplnil Kožíšek.

Stinná stránka moderních technologií

Celé dílo přibližuje divákovi stinnou stránku moderních technologií, především to, jak vypadá v praxi netolismus – tedy závislost na moderních informačních technologiích. „Apelujeme na diváky, aby si uvědomili, že i venku je hezká grafika. Aktivní reálný život obohacuje ten virtuální, nikoli naopak, protože svět není složený jen z jedniček a nul,“ popsal podstatu celého projektu režisér inscenace #jsi_user Braňo Holiček.

„Inscenace ale není ani školní besídkou promlouvající na téma děti na internetu. Představení #jsi_user totiž v tomto smyslu není jemné nebo korektní, protože svět kolem internetu sám takový není,“ konstatoval Holiček.

Inscenací diváka provádí hlavní protagonisté Petr Vršek, Daniel Šváb a Mikuláš Čížek, kteří jsou neustále rozptylováni děním na obrazovkách svých tabletů, jenž si „vynucují“ jejich pozornost. Neschopnost souvislé komunikace mezi sebou navzájem právě podává výmluvný obrázek o tom, co vlastně netolismus je.

Divadelní hru #jsi_user můžete sledovat zde.

Filmy o nástrahách internetu



Na nástrahy číhající na internetu se snaží pravidelně upozorňovat také již zmiňovaný projekt Seznam se bezpečně! Jde v podstatě o trilogii filmů, která vznikala už od roku 2009.

Ukázka z filmu Seznam se bezpečně! 3

První dva díly byly postaveny na reálných příbězích. V jednom z nich se například představil 14letý David, který se spřátelil na internetu s neznámým dospělým mužem. Ten mu nabízel dvoutisícovou úplatu za to, že mu pošle fotky a video s obnaženým tělem. Zachycen je i rozhovor s pedofilem Miroslavem či 16letým Patrikem, který se živil jako dětský prostitut.

Třetí díl pojednává o kauze skautských vedoucích z Ústí nad Labem, kteří vydírali intimními snímky děti na internetu a na čtyři desítky jich pohlavně zneužili.

Jednou z ústředních postav filmu je odsouzený skautský vedoucí Martin Mertl, který před kamerou popsal, jak útoky probíhaly. Exkluzivně Novinkám již sám dříve popsal, že v celé kauze byl hlavním pachatelem.

Celou trilogii Seznam se bezpečně! můžete sledovat na stránkách www.seznamsebezpecne.cz.