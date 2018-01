Většina z nás bohužel nemá možnost vyrazit na konání olympijských her do Jižní Koreje. A tak jsme odkázáni na televizní přenosy a zprávy na internetu. Jak letos nepřijít o žádný důležitý výsledek?

Televize (nejen) pro fanoušky

Pokud už nějakou dobu přemýšlíte o výměně svého televizoru, je nyní nejlepší doba. Nejenže stále dobíhají povánoční výprodeje, ale v nabídce najdete produkty, díky nimž bude sledování nejen olympijských her neopakovatelným zážitkem. Na trhu se nejčastěji setkáte s televizemi LCD, s LED podsvícením nebo plasmovými. Všechny tři typy nabízejí opravdu kvalitní obraz.

1. Philips 65PUS6162/12, od 22 222 Kč

2. Samsung UE55MU6172, od 15 600 Kč

3. LG 32LJ500V, od 5 879 Kč

Abyste si mohli vychutnat skutečně každý gól či sportovní rekord, nepodceňujte u televizí rozlišení. Obecně platí, že čím vyšší, tím lepší obraz přístroj nabízí.

Nejčastěji se setkáte se třemi druhy rozlišení – HD Ready (nejnižší stupeň ostrosti – pro běžného uživatele menších televizí stačí, nicméně většina lidí dnes dává přednost vyššímu rozlišení), Full HD (uspokojí i velmi náročného diváka) a Ultra HD (většinou tímto rozlišením disponují 3D televizory).

Ačkoli většina lidí je přesvědčena, že čím větší spotřebič, tím větší zážitek ze sledování televize, vězte, že to tak docela neplatí. Pokud si totiž koupíte do malého bytu obří obrazovku, nikdy neuvidíte celý obraz a rychle vás začnou bolet oči. Úhlopříčka televize by měla být přibližně 2krát až 3krát menší než vzdálenost, ze které budete obraz sledovat.

Moderní média v akci

Ovšem ne každý může celé olympijské hry prosedět u televize. Naštěstí to neznamená, že musíte být o sportovní přenosy ochuzeni! Dnešní doba nabízí i jiné možnosti, jak si sportovní událost vychutnat. Jednou z nich je sledování přenosů na počítači či tabletu a chytrém mobilním telefonu.

Vzhledem k tomu, že počítač má většina z nás doma, kde máme pravděpodobně i televizi, nebo v práci, kde stejně nemáme na sledování sportovních zápasů příliš šancí, zaměřme se na tablety a mobilní telefony.

1. Apple iPad 2017, od 9 290 Kč

2. Lenovo Yoga 3 10", od 6 512 Kč

3. Samsung Galaxy Tab A 10.1, od 5 850 Kč

U tabletů se pro sportovní vysílání soustřeďte při nákupu na velikost displeje (klasikou jsou ty s úhlopříčkou okolo 10 palců, ale seženete i větší), rozlišení (standardem je Full HD), kvalitu grafiky nebo zvuku či velikost RAM (minimální by měla být 1 GB). Samozřejmostí by měl být Wi-Fi modul nebo slot pro kartu pro datové přenosy. Jistě oceníte také pořádnou výdrž baterie tabletu. Nejspíš nikoho nepotěší, pokud se přístroj vybije těsně před koncem nějakého rozhodujícího zápasu.

Podobná kritéria volte také při koupi chytrého mobilního telefonu, na němž chcete sportovní přenosy sledovat. Nicméně vzhledem k tomu, že telefon využijete jistě i pro jiné činnosti, než je sledování videí, pamatujte, že byste výběr měli tomuto faktu přizpůsobit. Například i když při sportovních přenosech oceníte velký displej, při běžném užívání už by vám mohlo vadit, že vám přístroj nepadne do ruky. Nicméně dnešní moderní smartphony již nabízejí skutečně kvalitní přehrávání videa.

Když chybí ovladač

A jak vlastně sportovní přenosy na svém tabletu nebo chytrém telefonu sledovat? Některé značky mobilních telefonů nabízejí integrovaný TV tuner, jehož prostřednictvím se můžete „připojit“ kdekoli, kde je dostupný televizní signál. Není však standardní výbavou a možná takový telefon na českém trhu budete muset hledat déle.

1. Apple iPhone 8 Plus, od 18 890 Kč

2. Honor 9 64 GB, od 8 199 Kč

3. Lenovo Phab 2 Plus, od 5 990 Kč

Alternativou jsou tunery externí, a to buď USB tuner, nebo Wi-Fi tuner. Prvně jmenovaný se zapojuje přímo do spotřebiče (počítejte s tím, že může negativně ovlivnit výdrž baterie), druhý pak disponuje samostatným napájením a televizní signál chytá a následně šíří do definovaného zařízení.

Nejčastější a jedny z nejoblíbenějších jsou nicméně chytré aplikace samotných konkrétních televizních stanic (včetně těch sportovních), jež umožňují on-line či archivní vysílání kdekoli, kde je k dispozici internet. Kvalita přenosu je dnes již velmi kvalitní, nicméně počítejte s tím, že pokud máte datový limit od poskytovatele internetu, může se stát, že jej vyčerpáte mnohem dříve, než jste zvyklí. Neunikne vám ale žádný důležitý výsledek.

Tento článek podporuje službu Zboží.cz.