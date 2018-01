Více mezilidského kontaktu, Facebook se vrátí ke kořenům, slíbil Zuckerberg

Uživatelé sociální sítě Facebook by brzy měli na svém účtu vidět více příspěvků svých přátel a méně nereklamních sdělení různých podniků, médií a politických skupin. Největší sociální síť na světě by se tak podle svého zakladatele Marka Zuckerberga měla vrátit zpět ke svým kořenům. Změny by měly nastat během několika měsíců.