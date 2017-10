Nový nástroj Facebooku nabízí to nejhorší z internetu

Provozovatel sociální sítě Facebook v těchto dnech začal testovat nový nástroj s názvem Explore Feed, který by měl uživateli přinášet personalizovaný obsah ze zdrojů mimo jeho okruh přátel či oblíbených stránek. Podle amerického serveru Quartz jde ale o přehlídku materiálu z absolutního dna facebooku a uživatelům se zobrazují falešné zprávy nebo jen obyčejné hlouposti. Do této sekce by se nakonec mohly přesunout veškeré příspěvky firem či médií, což Facebook testuje například na Slovensku.