Pětičlenná rodina – otec, matka a jejich tři dcery – žije už tři měsíce v jednom nizozemském kempu. „Všechno jsme prodali, abychom mohli investovat do bitcoinů. Na bitcoin jsme vsadili úplně všechno,“ prozradil otec Didi Taihuttu.

Tento devětatřicetiletý podnikatel se k takto odvážnému kroku rozhodl především proto, že hodnota bitcoinů v poslední době raketově roste. Na konci minulého týdne kurz vzrostl o více než 10 000 korun na rekordních 132 800 Kč za jednu virtuální minci. [celá zpráva]

"We're going through a revolution that's changing the monetary system."

