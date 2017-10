Česko potřebuje na pokrytí rychlým internetem více než 120 miliard

Pro dostatečné pokrytí ČR rychlým internetem by bylo nutné vybudovat infrastrukturu za 120 až 150 miliard korun. Náklady odhadli zástupci IT a telekomunikačních firem na speciální předvolební diskusi podnikatelů s politiky konané na půdě Hospodářské komory ČR. Komora to oznámila v tiskové zprávě.