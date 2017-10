Trumpovy twety sleduje podle Twiplomacy přibližně 40 miliónů lidí, čímž se o víkendu vyhoupl do čela žebříčku asi 890 účtů šéfů států a vlád. Papežovy účty na Twitteru v různých jazykových verzích mají o něco málo méně fanoušků.

Zakladatel Twiplomacy Matthias Lüfkens z agentury Burson Marsteller připustil, že v Trumpově případě by část fanoušků mohly představovat "spící" či falešné účty či "roboty". Rovněž ne každý, kdo dotyčnou osobu, sleduje, je jeho fanoušek.

I am so proud of our great Country. God bless America!