Jako první zavítá Seznam IT akademie do Ostravy, workshop se zde bude konat od pátku 22. do soboty 23. září. Další workshopy se budou konat v průběhu října v Brně a Praze.

Kurzy jsou kapacitně omezeny na deset lidí, což by mělo zajistit prostor pro řešení individuálních problémů u jednotlivých uživatelů, kteří workshop navštíví.

Lidé budou mít na akci příležitost nahlédnout pod pokličku vývoje v Seznam.cz. V rámci neformálního setkání účastníci získají informace o obecných principech relačních databázových systémů MySQL. Kromě základní teorie bude pozornost věnována i konkrétním implementačním, architektonickým a konfiguračním detailům.

Možné pracovní uplatnění



Každý si bude moci vše na místě vyzkoušet, a to s podobně zapálenými programátory. O své zkušenosti se podělí například Tomáš Komenda, vedoucí týmu vývoje, který pracuje na reklamním systému Sklik společnosti Seznam.cz.

„Databázové systémy postavené nad MySQL mají v Seznamu velké zastoupení. S neustále se zvětšujícím množstvím zpracovávaných dat je potřeba vzdělávat a vychovávat nové odborníky, kteří budou ochotni čelit výzvám, které moderní a rychlé databázové systémy představují,” říká Michal Kuchta, programátor Seznam.cz.

Ti nejlepší z účastníků se mohou v případě úspěšného absolvování dočkat i pracovní nabídky. „Myšlenka naší IT akademie je jednoduchá. Chceme dát šikovným a nadšeným lidem z oblasti IT prostor k rozvoji jejich potenciálu, představit jim Seznam.cz z trochu jiného úhlu a být u toho, když objevíme talentovaného člověka, z něhož by se mohl stát náš kolega nebo kolegyně,“ dodává Helena Kuklíková, personální ředitelka společnosti Seznam.cz.

Lidé se mohou na Seznam IT akademii hlásit prostřednictvím internetové stránky vyvojari.seznam.cz.