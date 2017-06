„Lidé nyní vedle informací o tom, za kolik natankují litr benzinu doma a v sousedním Slovensku, najdou ceny z Francie, Itálie, Chorvatska a Španělska. Dobrodruzi, kteří se vypraví až za oceán, mohou využít přehled čerpacích stanic z některých částí Austrálie,“ uvedl Martin Fuks, produktový manažer Mapy.cz.

I když se to nemusí na první pohled zdát, databáze nově obsahuje velké množství nových stanic. „Přidali jsme data z více než 26 tisíc čerpacích stanic, z open dat jednotlivých zemí, které je zdarma zpřístupňují široké veřejnosti. Aby se lidé o dovolených mohli spolehnout na to, že jsou aktuální, počítáme s aktualizací nejméně čtyřikrát do hodiny,“ podotkl Jan Štěpán, produktový manažer Mapy.cz.

„Před létem, kdy lidé vyrážejí na cesty za hranice, tak doplňujeme současné tuzemské a slovenské čerpací stanice. Na jejich sběru spolupracujeme se společností CCS už rok,“ doplnil Štěpán.

Nová vychytávka je dostupná i v mobilní aplikaci.

FOTO: Mapy.cz

Pro snadnější orientaci jsou ceny za litr uváděny vždy v lokální měně. Všechny uvedené částky je však možné snadno přepočítat na koruny. „Uživatelé mohou využít například vychytávky ve vyhledávání přímo z domovské stránky Seznam.cz. Stačí do příkazového řádku zadat částku v dané měně a výsledky vyhledávání okamžitě zobrazí převod na české koruny podle aktuálního kurzu ČNB,“ konstatoval Fuks.

Ceny se uživatelům na Mapy.cz zobrazí ve chvíli, kdy myší na webových stránkách najedou na mapě na ikonku konkrétní čerpací stanice. U on-line mobilní aplikace – tedy na tabletech a smartphonech – je nutné na benzínku kliknout.