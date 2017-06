Chytré auto se skládá ze zařízení vybaveného SIM kartou. To se jednoduše nasune do tzv. OBD portu, který mají všechny vozy vyrobené od roku 2001, a přes mobilní síť se propojí s aplikací Motion. Zařízení čte z vozu data a posílá informace o stylu jízdy, pohybu, poruchách, spotřebě paliva a bezpečnosti přímo do aplikace v mobilním telefonu.

Služba nově obsahuje SOS tlačítko umožňující odeslat v případě nehody předem nadefinovanou bezplatnou SMS až pěti příjemcům s žádostí o pomoc. Celá služba stojí 2599 Kč, měsíční tarif pak 75 Kč měsíčně.

Podobné funkce mají některé novější vozy přímo ve své výbavě. Možnost vytvoření Wi-Fi sítě, nouzové volání nebo odesílání informací o vozidle na mobilní telefon nabízí u vyšších modelů například Škoda Auto.