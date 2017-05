Investice bude směřovat do výzkumu a vývoje, potřebného vybavení a nejmodernějšího zpracování skla. Corning vyrábí skleněné obrazovky Gorilla pro chytré telefony a tablety, včetně produktů Applu, uvedla na svých internetových stránkách CNN.

"Corning je skvělým příkladem dodavatele, který pokračuje s inovacemi a je jedním z dlouholetých dodavatelů Applu," uvedl v prohlášení provozní ředitel Applu Jeff Williams. "Toto partnerství začalo před deseti lety s prvním iPhonem a dnes každý zákazník, který si koupí iPhone nebo iPad kdekoliv na světě, dotýká se skla, které bylo vyvinuté v Americe," dodal.

Obě společnosti dodaly, že od roku 2007 vytvořily nebo udržely společně ve Spojených státech téměř 1000 pracovních míst.

Trumpova kritika

Apple také plánuje investovat do programů, které budou trénovat novou generaci vývojářů aplikací. Šéf amerického počítačového gigantu Tim Cook na počátku tohoto měsíce uvedl, že více informací plánuje oznámit letos v létě.

Cílem fondu, který má k dispozici jednu miliardu dolarů, je přinést zpět do Spojených států kvalifikovaná místa ve zpracovatelském sektoru.

Americký prezident Donald Trump v rámci své prezidentské kampaně Apple silně kritizoval za to, že valnou část své výroby má v Číně. Cook však již dříve upozornil, že loni vydal Apple na podporu svých dodavatelských firem, včetně 3M Co a Corning Inc, 50 miliard USD.

Firma také podle něj již ve Spojených státech přispěla k vytvoření dvou miliónů pracovních míst, z toho 80 000 je přímo v Applu a ostatní u jejích dodavatelů a ve vývojových firmách.