Rusko zvažuje zákaz používání sociálních sítí pro děti do 14 let

V ruské Státní dumě byl v pondělí předložen návrh zákona, který osobám mladším 14 let zakazuje používat sociální sítě. Poslanci tak chtějí zamezit růstu počtu sebevražd dětí způsobených takzvanými skupinami smrti, které na sociálních sítích šíří návody na ukončení života. Uživatelé by museli při registraci uvádět osobní údaje. Pokud tak neučiní, hrozila by jim pokuta až 5000 rublů (2200 Kč), uvedla agentura RIA Novosti.