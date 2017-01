Pojem phishing je možné přeložit do češtiny jako rybaření. Útočníci si totiž podobně jako rybáři skutečně počínají. Při této technice trpělivě vyčkávají na své oběti, aby je mohli nalákat na nějakou návnadu – například výhru či finanční hotovost.

V případě phishingových útoků na inzertních serverech to platí samozřejmě také. Útočníci například lákají na atraktivní koupi nemovitosti. Až podezřele výhodné nabídky se v minulosti objevily například na serverech Sreality.cz či Bezrealitky.cz.

Případně se kyberzločinci snaží využít nějakého slavného jména známé služby, ale ve skutečnosti důvěřivce vedou na podvodné webové stránky. Na celosvětové počítačové síti tak lidé mohou narazit například na falešné nabídky serveru airbnb.com.

Cílem je získat hesla nebo čísla karet



Ve všech případech je však cíl útoku stejný. Jde o získání hesel, čísel kreditních karet nebo jiných citlivých údajů. Uživatelé tak nevědomky pomáhají počítačovým pirátům ovládnout vlastní účet nebo klidně kvůli nepozornosti umožní i ukrást peníze přes internetové bankovnictví.

Zajímavé je sledovat, jak samotný útok probíhá. Kyberzločinci se totiž často ani nesnaží vytvářet smyšlené nabídky. Zaměřují se na subjekty, které se věnují inzerci – například realitní kanceláře či autobazary. Od nich získají reálné nabídky, na které pak mohou lákat své oběti.

Samozřejmostí je velmi kvalitní čeština a věrné kopírování konkrétního inzerenta. Táňa Lálová, PR specialistka společnosti Seznam.cz

Nabídky pak mohou šířit opět prostřednictvím nevyžádaných e-mailů, případně pomocí podvodných stránek, které z tohoto důvodu vytvoří. I když poškození jsou samotní inzerenti, nakonec se útok obrátí na koncové uživatele.

„Samozřejmostí je velmi kvalitní čeština a věrné kopírování konkrétního inzerenta – například realitní kanceláře, které člověk na první pohled nemá důvod nevěřit,“ varovala Táňa Lálová, PR specialistka společnosti Seznam.cz.

Uživatel by tak měl v první řadě vždy kontrolovat internetovou adresu, na které je nabídka umístěna. Tak prakticky vyloučí šanci, že se nechá napálit nějakým falešným webem. Vhodné je také inzerující firmy kontaktovat osobně, například telefonicky či fyzickou prohlídkou nabízeného produktu – ať už nemovitosti, vozu či nějakého zboží.

Peníze dopředu neposílat



Vhodné je také ignorovat jakékoliv snahy o zaslání peněz předem. Podvodníci totiž často vyžadují zaslání zálohy na byt ještě před předchozí osobní návštěvou. Tato podmínka se typicky objevuje u extrémně výhodných nabídek. Nápovědou může být i špatná čeština a skladba slov v textu inzerátu.

Lidé by při procházení jednotlivých nabídek měli myslet také na základy bezpečného chování na webu. Například na to, že heslo je stejně cenné a snadno zneužitelné jako klíče od bytu. Právě proto by nemělo být jedno heslo stejné pro všechny služby, uživatel by jich měl aktivně používat několik.

Změna hesla by měla být samozřejmostí při jakémkoliv náznaku toho, že se uživatel stal obětí útoku. V takovém případě jej vhodné také neprodleně kontaktovat poskytovatele dané služby, tedy inzertní server. „Každá seriózní služba tuto možnost nabízí přímo z inzerátu. Těm je pak při kontrole věnována přednostní pozornost. Například na inzertních službách společnosti Seznam.cz každý den přibude několik tisíc nových inzerátů. Proto není v našich silách kontrolovat ručně každý,“ podotkla Lálová.

Pomoci může policie

„Ve chvíli, kdy je útok úspěšný a dojde k odcizení kontaktů či vylákání peněz, je vždy na místě kontaktovat policii. Pouze v součinnosti s ní je cesta, jak dalším útokům předejít a současným útočníkům v jejich chování zamezit. Pro doložení podvodu není třeba žádných složitých důkazů. Jednou z nejefektivnějších se ukázal být obyčejný otisk obrazovky,“ doplnila PR specialistka společnosti Seznam.cz.

Kontaktovat policii je v těchto případech možné prostřednictvím webu, konkrétně prostřednictvím odkazu „hlášení kyberkriminality“. Na uvedených stránkách se uživatelé zároveň dozví, jaké konkrétní informace by mělo hlášení obsahovat.