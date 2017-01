„E-mailová schránka je v první řadě o posílání a přijímání pošty. Tomu odpovídají veškeré novinky. Jednou z větších změn je například možnost otevření více rozepsaných zpráv najednou a zároveň čtení detailu doručené zprávy,“ uvedla Blanka Čárová, produktová manažerka služby Seznam.cz Email.

Podle ní změny velmi usnadní uživatelům pohyb mezi e-maily a samotnou práci s nimi. „Tomu jsme podřídili všechny úpravy. Od způsobu samotného psaní zpráv, přes funkce adresáře až po vzhled. V návaznosti na to se změny se dotknou také responzivní verze na mobilních telefonech,“ doplnil David Finger, který má v Seznamu Email také na starosti.

Nová podoba Seznam.cz Emailu

FOTO: Seznam.cz

I další designové změny mají sloužit k usnadnění orientace a pohybu ve schránce. „Velmi úzce na to navazuje i integrace adresáře. Očekáváme, že změny umožní lidem rychlejší orientaci v kontaktech a jejich jednodušší správu,“ konstatoval produktový manažer.

Zajímavé je bezesporu také to, že desktopová verze nového Emailu pracuje na technologickém podvozku, díky kterému má celé rozhraní celkově menší datový objem. V praxi je tedy rychlejší.

Nový Seznam.cz Email mohou v současnosti vyzkoušet pouze uživatelé, kteří o to požádají. „Chceme získat co nejvíce zpětné vazby od lidí, kteří naši službu využívají. Zájemci, kteří by se chtěli do labu v tuto chvíli přihlásit, nás mohou kontaktovat na adrese email2017@firma.seznam.cz,“ podotkl Finger.

„Testování ve veřejném labu uživatelů potrvá několik týdnů. Teprve poté nasadíme změnu pro všechny uživatele,“ uzavřel produktový manažer.

Aktuální podoba Seznam.cz Emailu

FOTO: Seznam.cz