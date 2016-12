„Na Štědrý den, od půlnoci do půlnoci, odeslali lidé, kteří používají e-mailovou schránku od Seznam.cz, celkem čtyři milióny e-mailů, což je více než obvyklý sobotní průměr 3,5 miliónu,“ uvedl David Finger, produktový manažer Seznam.cz Emailu.

Ještě daleko více zpráv – alespoň v porovnání s těmi odeslanými – uživatelé e-mailu od Seznamu do svých poštovních schránek přijali. „Obdrželi celkem 9,6 miliónu e-mailů do složky »Doručené« a 22,1 miliónu do složky »Hromadné«, kam chodí zejména obchodní nabídky. Čísla u přijatých e-mailů byla sice poloviční například oproti obvyklému pondělku, avšak typická pro sobotu,“ konstatoval Finger.

Zajímavá podle něj byla i aktivita lidí v samotné poštovní schránce. „Ty si Češi o Vánocích kontrolovali s téměř podobnou intenzitou jako každou jinou sobotu. Během Štědrého dne se přišly na svou poštu podívat dva milióny lidí, kteří si celkově otevřeli 15,5 miliónu e-mailů,“ podotkl produktový manažer Seznam.cz Emailu.

11 tisíc nových uživatelů

„V den, kdy většina Čechů peče kapra a rozbaluje dárky, se dokonce zaregistrovalo 11 tisíc nových uživatelů, přičemž v průměru se jich registruje 12 tisíc denně, což není takový rozdíl. Zajímavé je i to, že se lidé začali intenzivně registrovat až po 18. hodině večer. Spousta Čechů totiž asi našla elektronický dárek pod stromečkem a večer si v něm s pomocí nového e-mailu od Seznam.cz vytvářela účet,“ doplnil Finger.

Ten zároveň připomněl, že Seznam.cz Email je nejnavštěvovanější a nejpoužívanější freemailovou službou na českém internetu, která má více než osm miliónů aktivních e-mailových schránek.