Na dálnici D8 z Prahy do Drážďan je pokrytí signálem od O2 87 až 88 procent, podobná úroveň je na dálnici D55 z Olomouce na Břeclav u T-Mobile a O2. Pokrytí od Vodafonu je v obou případech nad 90 procenty.

Podle podmínek aukce kmitočtů LTE musí firmy do pěti let od jejich přidělení, tedy do roku 2019, pokrýt 50 procent z celkového rozsahu dálnic. O dva roky později mají pokrývat 100 procent.

"Jsem rád, že i navzdory komplikacím s administrativní zátěží při výstavbě sítí se daří operátorům plnit podmínky z aukce v oblasti pokrývání dopravní infrastruktury," uvedl předseda ČTÚ Jaromír Novák.

Ostré přechody mezi pokrytými a nepokrytými úseky

Měřicí vůz projel všechny dálnice v obou směrech a sílu signálu zjišťoval po vteřině. ČTÚ tak získal údaje s hustotou přibližně každých 15 metrů. Vyplývá z nich mimo jiné, že existují ostré přechody mezi pokrytými a nepokrytými úseky. Pokud je těchto míst více za sebou, mohou uživatelé vnímat celou oblast jako nepokrytou, protože mobilní telefon nemá dostatek času pro přihlášení do sítě.

Letos v létě ČTÚ oznámil, že všichni tři operátoři splnili dílčí podmínky aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě a pokryli velkou část okresů s nižší hustotou osídlení. Firmy měly rychlým internetem pokrýt do 30 měsíců od udělení licencí alespoň 30 řídce osídlených oblastí, většinou to ale bylo více.

Pokrytí celého Česka signálem rychlých mobilních sítí loni vzrostlo o dva procentní body na 94 procent populace.