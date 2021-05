Zapomenout na hrůzy druhé světové války by se nám vymstilo, říká historik Knížek

Rozhodně nemám obavy, že s posledním aktérem odejde 2. světová válka do minulosti. Budeme si ji připomínat i nadále, neboť ovlivnila světovou historii i našeho státu a národa jako máloco jiného. Ačkoli my jsme ji osobně nezažili, v přeneseném smyslu si ji neseme a dále poneseme v sobě.

Jednoduše proto, že představuje jakýsi předpokoj naší současnosti. Bez znalosti jejího průběhu, ale i toho, co jí předcházelo, a toho, co po ní následovalo, nepochopíme, kde jsme dnes, a proč tam jsme. A proto bychom se mohli dostat do podobné situace jako tehdy. Kdo nezná svou historii, tomu se to může vymstít, neboť si ji může velmi snadno zopakovat.