První československý pilot potopil ponorku

Josef Nývlt se narodil 12. února 1916 ve Velkých Svatoňovicích a vystudoval obchodní akademii. Před válkou létal na pozorovacím Letovu Š-328 . Z protektorátu do zahraničí uprchl v únoru 1939. Přes Slovensko, Maďarsko, Jugoslávii, Řecko a Turecko se dostal do dnešní Sýrie, která byla tehdy pod správou Francie. Do Marseille odplul 17. dubna 1940, ale bojů ve Francii, která byla Němci napadena 10. května, nezasáhl. Do Británie se mu podařilo uletět 17. června. Napřed působil ve spojovací 24. peruti, příslušníkem třistajedenáctky se stal 23. září 1941.