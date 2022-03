Před třiceti lety začala válka v Bosně. Po referendu o nezávislosti

Protože se v září 1991 naplno rozhořely boje mezi Srby a Chorvaty, hrozilo, že Bosna bude do konfliktu zatažena, neboť srbská Jugoslávská národní armáda přesunula posily k Mostaru a využívala cesty přes Bosnu k přesunům posil k Vukovaru. Izetbegovič 6. října 1991 zdůraznil neutralitu v tomto konfliktu s tím, že to „není naše válka“.

Když Izetbegović naznačil ochotu plán přijmout, čelil v Sarajevu pokusu o puč. Bosňáci plán odmítali, protože by jim poskytl jen 30 procent území státu, navíc rozděleného do izolovaných enkláv.

Během vleklých jednání boje pokračovaly, i když 5. června 1993 byla v Jaderském moři zahájena operace Sharp Guard kontrolující dodržování embarga OSN na dodávky zbraní do bývalé Jugoslávie. V Mostaru byl při střetech mezi Chorvaty a muslimy 9. listopadu vyhozen do povětří slavný Starý most. Do konfliktu se v té době zapojila i chorvatská armáda, kvůli čemuž hrozila Záhřebu na začátku ledna 1994 americká velvyslankyně při OSN Madeleine Albrightová uvalením sankcí.