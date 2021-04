Před 130 lety se narodil král komiků

Popularita Vlasty Buriana (1891–1962), který začal jako zpěvák, parodista a imitátor v pražských kabaretech, začala strmě stoupat v roce 1930. Tehdy s ním byla natočena komedie, v níž mohl prokázat všechny své talenty – C. a k. polní maršálek. Ale už v průběhu 20. let se o něj přetahovaly divadelní scény, v roce 1924 hostoval dokonce v Národním divadle, kam se vrátil ještě o 19 let později jako principál v Prodané nevěstě.