Právo psané do kamene: příběhy smírčích křížů

Smírčí kříže připoutané k místům dávné tragédie jako by šeptaly: „Tady vytekla moje krev, nezapomeňte na mě!“ Proto je také sochař Vladimír Preclík nazval „kamenné uzly na lidské paměti“. Leckdy nahrazovaly právní zápis, jejich nejdůležitější funkcí však bylo pokání.

Příklad nabízí smírčí smlouva ze Strážku na Bystřicku, datovaná do roku 1549, kterou publikoval Hynek Jurman v knize Smírčí kameny na Vysočině. Podle ní museli bratři Jan a Antonín Kubasovi, kteří zabili Jana Pšacha, zaplatit za mrtvého jeho dluhy a po tři léta finančně podporovat vdovu. K tomu „mají ten pondělí po svatém Duše pokoru činiti v Strážku okolo kostela, na kolenú mají třikrát okolo kostela lízti jeden za druhým“. Pokořující lezení po kolenou zachránilo vrahům život, o vdovu bylo postaráno a zkrátka nepřišla ani obec: provinilci museli odpracovat zdarma šest týdnů práce pro vrchnost, věnovat vosk na kostelní svíce a sukno pro chudé.

Podobný postih zaznamenává „smlúva o mord v Křínově zběhlý“ z roku 1548, dodnes doložená smírčím křížem v lesích na Tachovsku. Její obsah publikoval v bakalářské práci Michal Kozar: vrah Philip ze Stanu musel za svou oběť Andrease Mestla nechat sloužit tři mše. A po kázání, po pás nahý „má jíti, meč a svíci tři libry vosku nésti a na hrobě nebožtíka klekna, přátel odprositi“. Do roka a do dne pak musí „na místě tom, kde nebožtík zabitý jest, kříž kamenný postaviti“ a zaplatit odškodné vdově po zabitém i plzeňské radnici.

Smírčích kamenů jsou na území České republiky skoro čtyři tisíce, nejvíc na Českomoravské vysočině a v západních Čechách. Nemusí mít vždy tvar kříže. Někdy jsou to obdélníkové nebo kruhové stély, do nichž je vytesaný nebo vyrytý kříž, nápis či jiný prvek - nejčastěji vražedný nástroj: nůž, meč, puška, sekera.

Třeba ta o zlechovském kříži, pod nímž byl prý uložen ruský princ, který se na útěku z bitvy schoval u místního kováře. Lakotný kovář v domnění, že má princ u sebe peníze, utloukl dezertéra kladivem. Nenašel však nic, a tak mrtvolu pohodil do pole. Tam ho našli místní lidé, zabitého pochovali a postavili nad ním kříž. Ten každým rokem zapadá hlouběji do země. Až v ní zmizí, vypukne válka, která začne na východě a skončí na západě - což se snad nestane, neboť kříž skončil ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti, protože překážel orbě.

Pověst se váže i k jednomu z nejkrásnějších českých smírčích křížů. Najdete ho u silnice pod stolovou horou Ostaš. Dostal přízvisko „švédský“ podle vyzvědače z třicetileté války, který pod ním údajně leží. Ve skutečnosti je však kříž o víc než sto let starší. Nese špatně čitelný nápis: „Zde tělo odňato zemij anno MCCCCCI 10 leda Elias Jan syn - za zaplatu je data odpocie v pokoji.“

Jednou se oba sešli v krčmě v nedalekých Rozsochách, myslivec a pytlák posilněný alkoholem uprostřed party kamarádů. „Dostal jsem chuť na srnčí a trochu olova mi zbude i na panského poskoka!“ provokoval. „Vyzkoušíme, kdo s koho: pouze já a ty, každý má jen jednu ránu!“ Janovi se sázka nelíbila, odmítnout však nemohl, byl by za zbabělce. A tak vyrazili do noci.

Střízlivý Jan byl na místě dřív. Potichu vyšplhal na smrk a čekal, jako na lišku, na škodnou... Petr mu vběhl přímo do rány. Práskl výstřel, pytlák sebou škubl - a bylo dobojováno.

Místo zadostiučinění se však dostavily výčitky svědomí. Nejdřív Jan donesl vdově peníze, vosk a med. Potom krásný šátek. Chodil za ní stále častěji. Naštípal dříví na zimu, pomáhal s dětmi. V nedvědických lomech nechal vytesat smírčí kámen s křížem a vražednou zbraní, svou vlastní puškou. Ten večer, co desku v lese usadili, dojatá vdova vraha svého manžela poprvé objala... Nakonec se k ní nastěhoval a bolavé místo po Petrovi zacelil láskou k jeho rodině.

Smírčí kameny očarovaly také sochaře Vladimíra Preclíka. Putoval za nimi a sbíral vyprávění místních lidí. Třeba z vesnice Moravičany. Tamní smírčí kříž původně ležel za vsí v polích v místě, kde prý věrozvěstové kázali Slovanům. Dnes ho však najdete na návsi vedle kapličky, bezpečně schovaný za drátěným plotem, aby k němu nikdo nemohl. Nemá nejlepší pověst. Může za to tajemný příběh, který sochař Preclík vypravuje v knize Kameny pokání.

Jan Janíček své černé sváteční šaty nesnášel - byly nepohodlné a zaváněly zatuchlinou. Však je také od svatby neměl na sobě. „Ten tvůj nezajde v černém do kostela, jak je rok dlouhý, nemá za nehet pokory,“ popichovaly sousedky jeho ženu. Až nevydržela: „Příští neděli si ty černý hadry vezmeš do kostela, a basta!“

„Vezmu si je až do hrobu, však se dočkáš,“ brblal. Dosáhla však svého - a Jan ležel do týdne na prkně.

Stará Janíčková se tím trápila desítky let... Jen pár dnů chybělo do jejích stých narozenin, když ji našli v polích za vsí. Byla ustrojena do černých šatů a křečovitě objímala kamenný kříž. Šeptalo se, že jí museli zlámat obě ruce, aby ji odtrhli.