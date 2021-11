Čeští Lucemburkové nenašli po smrti klid

Nejpestřejší byly posmrtné osudy prvního jmenovaného. „Tělesné pozůstatky chrabrého krále Jana nenalezly klid právě tak, jako ho neužil český král za svého života,“ konstatuje historik Jiří Spěváček. Ostatky se stěhovaly minimálně osmkrát, a na pěkných pár let dokonce nedůstojně skončily v kabinetu kuriozit.

Přivázali Janova koně mezi sebe a český král, máchaje naslepo mečem, vyrazil do poslední bitvy.

A Václavův mladší bratr Zikmund? Kde nakonec skončily jeho ostatky, nikdo netuší. Jako by dějiny chtěly potvrdit biblické „prach jsi a v prach se obrátíš“ – ať jsi pán, či kmán.

Tu v Čechách, hned zas v Lucemburku, ve Francii či ve Flandrech. Jak napsal zbraslavský kronikář Petr Žitavský, „bez českého krále nikdo nevyřídil svou věc“, ať už se sbíralo vojsko, bojovalo, vyjednávalo, nebo vybíraly válečné daně. Jak žil, tak zemřel. A cosi z neklidné povahy jako by se promítlo i do osudů jeho kostí.

„Pánové, dnes jste všichni mými přáteli a bratry ve zbrani; proto vás žádám, jelikož sám jsem slepý, veďte mne tak daleko do bitevní vřavy, abych měl nepřátele na dosah meče,“ taková byla podle kronikářů poslední slova českého krále Jana.

Psal se 26. srpen, den svatého Rufa, roku 1346, když padl v bitvě u francouzského městečka Crécy, v češtině Kresčaku. Bylo mu pouhých padesát let, smrti však zřejmě vyjel vstříc vědomě. Oslepl a život bez zraku pro něj ztratil smysl.

Dva rytíři – Jindřich Basilejský, přezdívaný Mnich, a Jindřich z Klingenberka – přivázali jeho koně mezi sebe a český král, máchaje naslepo mečem, vyrazil do poslední bitvy. S pokřikem Praha! Praha! se několik desítek českých pánů obořilo na nepřátele. Postoupili však příliš kupředu, a byli na místě pobiti. Po králově boku padl mladý Jindřich z Rožmberka, Jan z Lichtemburka, Heřman z Miličína, Bavor ze Strakonic a mnoho dalších šlechticů.

Krále s oběma druhy nalezli po bitvě mrtvé s koňmi dosud navzájem spojenými, popisuje kronikář Jan Froissart. Slepý Jan prý zranil čtyři nepřátele, než sám padl. Podle antropologického průzkumu Emanuela Vlčka nesou jeho kosti stopy dvou smrtelných bodných ran: jedna byla vedena trojbokým předmětem do levého oka a pronikla až do mozku. Druhá prošla zezadu skrz lopatku do levé poloviny hrudníku.